Kâbus gecesi! Mide bulandıran detaylar ortaya çıktı: Genç kıza istismarda bulunup, erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler

Bursa’da yaşayan E.T. isimli 16 yaşındaki kız çocuk, sosyal medyadan tanışıp arkadaş olduğu Firuz Naobi (20) ile 2023’ün kasım ayında buluştu. E.T. birlikte gezip yemek yedikten sonra daveti üzerine Naobi’nin, Naser Ahmed Azizi (37), Samet Ali Nazeri (21) ve Sufi Pivani (21) ile birlikte kaldığı Kestel’deki evine gitti.

Bu kişilerle bir süre sohbet eden kız, iddiaya göre uyumak için gittiği odada, Firuz Naobi ve 3 arkadaşının cinsel istismarına uğradı. E.T.’yi elleri ve ayaklarından tutarak etkisiz hale getiren şüpheliler, kıza ağlayıp yalvarmasına rağmen gece boyunca defalarca cinsel istismarda bulundu.Bursa’da yaşayan E.T. isimli 16 yaşındaki kız çocuk, sosyal medyadan tanışıp arkadaş olduğu Firuz Naobi (20) ile 2023’ün kasım ayında buluştu.

E.T. birlikte gezip yemek yedikten sonra daveti üzerine Naobi’nin, Naser Ahmed Azizi (37), Samet Ali Nazeri (21) ve Sufi Pivani (21) ile birlikte kaldığı Kestel’deki evine gitti. Bu kişilerle bir süre sohbet eden kız, iddiaya göre uyumak için gittiği odada, Firuz Naobi ve 3 arkadaşının cinsel istismarına uğradı. E.T.’yi elleri ve ayaklarından tutarak etkisiz hale getiren şüpheliler, kıza ağlayıp yalvarmasına rağmen gece boyunca defalarca cinsel istismarda bulundu.

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‘ANLATIRSAN DAHA KÖTÜSÜNÜ YAPARIZ’

Şüphelilerin, “Yaşadıklarını anlatırsan sana daha kötüsünü yaparız” diyerek tanınmaması için erkek kıyafeti giydirip 200 lira vererek evine gönderdikleri E.T. yaşadıklarını ailesine anlattı. Ailenin şikâyeti sonrası 4 şüpheli tutuklandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sonunda tutuklu 4 sanık hakkında Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İlk duruşmada pedagog eşliğinde ifade veren E.T. yaşadıklarını şöyle anlattı: “Beni evine davet etti. Burada, bana hiç bahsetmediği 3 arkadaşı vardı. Aklımdan kötü bir şey geçmedi. Kendimi kötü hissettiğim için odaya çekildim. Bu sırada içeri giren Firuz ve 3 arkadaşı, ellerimi ve kollarını bir anda tutup beni yatağa uzattılar. Yalvarmama rağmen gece boyunca bana cinsel istismarda bulundular. En fazla istismarı erkek arkadaşım yaptı. Şikâyetçiyim.”

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Tutuklu sanıklardan Naser Ahmed Azizi, E.T. ile Firuz ve Samet isimli arkadaşlarının isteği ile ilişkiye girdiğini söylerken, Firuz Naobi suçlamaları kabul etmeyip gece boyunca evlerinde kalan E.T.’yi sabah gönderirken tanınmaması için kendisine erkek kıyafeti giydirip 200 lira verdiğini belirtti.

Sufi Pivani’nin avukatı Münevver Bilir de müvekkilinin olay tarihinde evde olmadığını söyledi. Tutuklu sanıklardan Naser Ahmed Azizi, E.T. ile Firuz ve Samet isimli arkadaşlarının isteği ile ilişkiye girdiğini söylerken, Firuz Naobi suçlamaları kabul etmeyip gece boyunca evlerinde kalan E.T.’yi sabah gönderirken tanınmaması için kendisine erkek kıyafeti giydirip 200 lira verdiğini belirtti. Sufi Pivani’nin avukatı Münevver Bilir de müvekkilinin olay tarihinde evde olmadığını söyledi.

SAVCI 20’ŞER YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ikinci duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet savcısı, sanıkların, ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçlarından 20’şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Duruşmayı karar için erteleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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