Kabine’de ana gündem ekonomi! EYT, geçici işçilere kadro, ile ilgili flaş detaylar

Toplantıda iç ve dış politika gündemindeki gelişmeler değerlendirilecek. Başörtüsü ve aile yapısının korunmasına ilişkin anasayasa değişikliği teklifi taslak metni, Meclis’e sevk edilmeden önce Kabine’de son kez ele alınacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın muhalefet partileri ile yaptığı görüşmelere ilişkin bir sunum yapması ve görüşmelerin ardından son şekli verilen teklifin gözden geçirilmesi bekleniyor.

ANA GÜNDEM EKONOMİ

Toplantıda, enflasyonla mücadalede alınan tedbirlerin sonuçları, atılacak yeni adımlar, kış döneminde dar gelirlilere yönelik doğal gaz yardımı, elektrik faturası desteği ve benzeri çalışmalar görüşülecek. Aralık ayında kamuoyuna açıklanacağı ilan edilen EYT düzenlemesi, sözleşmeli memurlar ile taşeron ve geçici işçilere yönelik kadro çalışması da ele alınacak.

RUSYA İLE GAZ MERKEZİ

Toplantıda ayrıca Rusya’nın Türkiye’de bir enerji merkezi oluşturulması önerisi doğrultusunda yapılan hazırlıklar ile 2023’ün ilk aylarında sisteme verilmesi beklenen Karadeniz doğalgazı ile ilgili çalışma da değerlendirilecek.

İSVEÇ BAŞBAKANI'NIN ZİYARETİ

Toplantıda Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik süreci ile İsveç’in yeni Başbakanı Ulf Kristersson’un yarın Türkiye’ye yapacağı ziyaret de ele alınacak.