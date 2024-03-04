Kabine toplantısı sona erdi! Gündem ekonomi ve fahiş fiyatlar

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 15.15 sıralarında başladı.

Enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomideki son durum değerlendirildi.

Ramazan ayı yaklaşırken fahiş fiyat artışı yapılmaması için ele alınacak tedbirler görüşüldü. Toplantı yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.

SEÇİM GÜNÜ İÇİN TEDBİRLER GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantının gündeminde, 31 Mart yerel seçimlerinin huzur ve güven ortamında geçmesi için alınacak tedbirler de yer aldı.

Yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ve F-16 tedarik sürecindeki son durum değerlendirildi.

TÜRKİYE'NİN GAZZE DİPLOMASİSİ

Dış politikada da ana gündem Gazze olacak. İsrail'in yaptığı katliamı durdurmak için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi istişare edildi.