Kabine toplantısı sona erdi! Beştepe’de yoğun gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Kabine Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 1.133 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmalar ve hukuki sürecin ele alındığı öğrenildi.

'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda devam eden terörle mücadele operasyonları da kabinenin gündeminde yer aldı.

27 Şubat'ta İmralı'dan gelen çağrının ardından PKK'nın ateşkes ilan etmesi ancak beklenen silah bırakma adımını atmaması da masada yer alacak konu başlıkları arasında yer aldı.

SURİYE'DEKİ SON DURUM

Toplantıda, Suriye meselesi de geniş çaplı olarak ele alındı. Yeni Devlet Başkanı Ahmet Şara tarafından ilan edilen geçici anayasa, Türkiye'den Şam'a yapılan üst düzey ziyaretin yansımaları ve ABD'den gelen mesajlar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca ekonomi programında gelinen aşama gözden geçirildi. Yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı ile enflasyonun düşürülmesi için alınacak ilave tedbirler ele alındı.