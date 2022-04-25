25 Nisan Kabine Toplantısı saat kaçta, bayram tatili kaç gün? Nisan ayı Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe’de toplanıyor. Ramazan Bayramı’na dönük tedbir ve hazırlıkların da ele alınması planlanırken, bayram tatilinin perşembe ve cuma gününün de dahil edilerek 9 güne çıkarılmasına yönelik taleplerin de toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor. Tatil 9 güne çıkarılırsa 5-6 Mayıs günleri resmi veya idari tatil ilan edilecek. Peki, 25 Nisan Kabine Toplantısı saat kaçta, nisan ayı Kabine Toplantısı ne zaman olacak? Kabine toplantısı bugün mü yapılacak, kaçta başlayacak ve bitecek?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN OLACAK, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlarla bir araya geleceği Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün öğleden sonra (15.00) toplanacak.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI

İÇ VE DIŞ GÜNDEM İLE EKONOMİ GÖRÜŞÜLECEK

NTV'nin aktardığına göre, toplantıda Türkiye'nin iç ve dış gündemi ile ekonomiye dair gelişmeler ele alınacak.

BAYRAM TATİLİ KONUSU ELE ALINACAK

Bayram tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı kararının da toplantıda alınması bekleniyor.

Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil edilmesi gerekiyor. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanacak.

SON KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR

Erdoğan Beştepe’de yapılan Kabine toplantısının ardından özetle şu mesajları verdi:

Belirsizliğin yol açtığı tereddütler ortadan kalktıkça hem içeride hem dışarıda ürün arzının yeniden dengeye oturacağını, fiyatlardaki balonun söneceğini ümit ediyoruz. Bu düzelme yaşanana kadar vatandaşlarımıza her türlü desteği sağlamayı sürdüreceğiz. Gelir artışına yönelik tedbirler yanında gereksiz paniklerin önüne geçecek, piyasayı sakinleştirecek, tamahkârları dizginleyecek düzenlemelere hız vereceğiz. Sabırla, dirayetle, daha sıkı çalışarak bu dönemi geride bırakacak ülkemizi mutlaka 2023 hedeflerine ulaşmasını sağlayacağız.

İstihdamla ilgili yeni bir projeyi daha hayata geçirmeye başladık. İşbaşı eğitim programı kapsamında mevcut çalışanlarının üzerine ilave istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleriyle sosyal destek primlerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak. İşe giren her bireye 1 veya 2 yıllık istihdam garantisi oluşturmuş olacağız. İşverenlerimizi yeni programımızdan istifade etmeye çağırıyorum.