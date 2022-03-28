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Kabine Toplantısı bugün saat kaçta toplanıyor? Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak 2022, saat kaçta? Kabine toplantısı kararları için gözler Beştepe’ye çevrildi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve ekonomi toplantının ana gündem maddesi olurken, Ramazan önce fahiş fiyatların da toplantıda ele alınması bekleniyor. İşte Kabine toplantısı ile ilgili merak edilenler…

28.03.2022 - 07:23 |
Kabine Toplantısı bugün saat kaçta toplanıyor? Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve ekonomi olurken, Ramazan öncesi fahiş fiyatlar da toplantıda ele alınacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN SAAT KAÇTA?

Kabine toplantısının bugün saat 15.30’da toplanması bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEM KONULARI

Toplantının ana gündem maddelerinden biri Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş olacak. Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ve ateşkes için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'de NATO liderler zirvesi kapsamındaki temasları hakkında kabine üyelerine bilgi vermesi de bekleniyor.

Toplantının bir diğer gündem başlığı ise ekonomi olacak. Fahiş fiyat ve enflasyonla mücadele konularında görüş alışverişinde bulunulacak.

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