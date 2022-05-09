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Kabine toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Kabine toplantısı başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığına toplanan Kabine’nin masasında kritik konular bulunuyor. Kabine’de sığınmacı ve göçmenler ile ilgili tartışmalar, 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesi ele alınacak. Ekonomideki son gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. Peki, Kabine toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Kabine kararları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

09.05.2022 - 17:35 |
Kabine toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığına toplanan Kabine’nin gündeminde ekonomi, dış siyaset ve Suriyeli sığınmacılar ile ilgili konular yer alıyor. Özellikle 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesi ile ilgili detayların etraflıca değerlendirilmesi ve yeni kararlar alınması bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçecek ve Kabine’de alınan kararları açıklayacak. Peki, Kabine toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Kabine kararları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı saat 16.50’de başladı. Toplantının ne kadar süreceği ile ilgili bilgi verilmedi. Kabine toplantısında 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saat 20.00 gibi kameralar karşısına geçmesi bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİ NE?

Kabine toplantısında 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı belirtiliyor.

Ekonomideki son gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. Bu çerçevede hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.

Toplantıda ayrıca yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ile, Ukrayna-Rusya savaşının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

 

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