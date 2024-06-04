Kabine toplantısı başladı! Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugünkü toplantısında ilk bir yılın muhasebesini yapacak.

Kabinenin gündeminde Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması talebi de olacak. Son toplantısını 20 Mayıs’ta gerçekleştiren Kabine, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bir araya geldi.

Toplantıda deprem bölgesinde yaraların sarılmasına yönelik çabalar başta olmak üzere, ekonomiden eğitime savunmadan enerjiye kadar birçok alanda bir yılda atılan adımlar ele alınacak.

Erdoğan, AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın kapanışında yaptığı konuşmada, 3 Haziran’ın Kabine’nin göreve başlamasının birinci yıl dönümü olduğuna dikkat çekerek “Salı günkü Kabine toplantımızda son bir yılda ülkemize kazandırdığımız hizmetleri özetin özeti mahiyetinde aziz milletimizin takdirine arz edeceğiz” demişti.

GÖZLER İKRAMİYE VE BAYRAM TATİLİNDE

Kabinede ayrıca, “Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı?” sorusunun yanıt bulması bekleniyor.

14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca öğrencinin yaz tatiline girecek olması ve Kurban Bayramı’nın 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerinde kutlanacak olması nedeniyle, başta turizm sektörü olmak üzere kamuoyunda bayram tatilinin 9 güne uzatılmasına yönelik beklenti arttı.

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Ramazan Bayramı’ndaki gibi Kurban Bayramı’nda da tatilin 9 gün olması talebi Kabine toplantısında karara bağlanacak. Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması beklentisi çerçevesinde de gözler bu gün kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açıklamada olacak.

Toplantıda ayrıca iç ve dış politikadaki gelişmelerin ele alınması, bu kapsamda 9. Yargı Paketi, sokak hayvanlarına yönelik düzenleme, terörle mücadele operasyonları, enflasyonla mücadele ve yeni tasarruf tedbirleri konularının görüşülmesi bekleniyor.

Gazze’ye yönelik İsrail saldırılarının sona ermesi ve ateşkesin sağlanması için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yürüttüğü diplomatik girişimler de Kabine’de gözden geçirilecek.

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