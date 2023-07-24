Kabine bugün toplanıyor! Masadaki sıcak başlık ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiğinin ardından bugün gerçekleşecek kabine toplantısında Erdoğan’ın Litvanya’da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi ile başlayan, Suudi Arabistan, Katar ve BAE’yi içeren Körfez turuyla devam eden ziyaretlerde alınan kararlar ve yapılan 18 anlaşma da değerlendirilecek.

KORİDOR DİPLOMASİSİ

Toplantının dış politika gündeminde, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın 25 Temmuz Salı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun rahatsızlığı nedeniyle ertelenen ziyaretleri ile, 17 Temmuz’da sona eren ve Rusya’nın anlaşmadan çekilmesiyle çıkmaza giren Karadeniz Tahıl Koridoru ile ilgili diplomatik girişimler de yer alıyor.

Kabine toplantısının en önemli gündem başlığı ise ekonomideki son gelişmeler. Enflasyonla mücadelede atılacak yeni adımlar, fahiş kira artışını önlemeye yönelik düzenlemeler, eylül ayında açıklanacak Orta Vadeli Plan (OVP) ve ağustos ayında başlayacak 7. dönem kamu toplu sözleşmesi görüşmelerinin hazırlıkları Kabinede detaylı olarak görüşülecek. 6,5 milyon memur ve emekliyi ilgilendiren toplu sözleşme sürecine ilişkin kapsamlı bir sunum yapılacak. Ayrıca fahiş kira artışlarıyla mücadeleye yönelik “boş evlere ek vergi” çalışmasının da toplantıda ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ziyareti sonrası Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor. CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan, kabine gündemine ilişkin bilgileri aktardı.

Arda Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kabine toplantısına başkanlık edecek. Körfez turunun ardından gerçekleşen ilk Kabine toplantısı olacak. S. Arabistan, Katar, BAE’yi kapsayan turda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı oturumda 18 anlaşma 1 ortak bildiri yayınlanmıştı. Anlaşmalar, savunma, sağlık, yenilenebilir enerji ve uzay endüstrisi çerçevesinde olmuştu. S. Arabistan’a İHA satışı gerçekleşmişti. BAE ile imzalanan 13 anlaşmanın boyutunun 50.7 milyar dolar olduğu açıklanmıştı.

İmzalanan anlaşmaların etkileri neler olacak bütün bu başlıklar değerlendirilecek. Türkiye’ye yapılacak yatırımlar hangi sektörlere olacak? Bu soruların cevabı aranacak.

TAHIL KORİDORU

Tahıl koridorunda önemli bir açıklama vardı. Rusya’nın çekildiği açıklanmıştı. Erdoğan koridorun yeniden işler tutulabilmesi için diplomasi yürütüyor. Atılabilecek adımlar Kabine toplantısında ele alınacak.

ÖTV DÜZENLEMESİ

İç siyaset ve ekonomi boyutu var. ÖTV düzenlemesinin ardından piyasaların son durumu ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş dünyası ile bir araya gelmişti. Orta vadeli plana dair hazırlıklarda son durum Kabine’nin gündeminde olacak.

TOPLU SÖZLEŞME TAKVİMİ

Enflasyonla mücadeleye dair atılacak adımlar ne olacak? Kabine’de değinilecek. Memurlarda toplu sözleşme takvimi ağustos ayı itibarıyla başlıyor. 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali sosyal hakları toplu sözleşmede belirlenecek. Toplu sözleşme hazırlıkları Kabine toplantısında mercek altına alınacak.

KURAN'I KERİM'E SALDIRILAR

İsveç ve Danimarka’da Kur-an'ı Kerim’e saldırılar devam ediyor. Meclis’in açılmasıyla birlikte İsveç’in üyelik süreci gündeme gelecek mi? Bu başlık da Kabine toplantısında değerlendirilecek.