Kabil Havalimanı hakkında flaş açıklama: Önümüzdeki günlerde netleşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Ankara'da Malezya Dışişleri Bakanı Dato’ Sri Saifuddin Abdullah ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin Afganistan'daki geçici yönetime Kabil Havalimanı'nın işletilmesi için teklif sunacağını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, uzman Türk heyetinin Afganistan'ın başkentine söz konusu teklifi sunmak üzere gideceğini söyledi. Türkiye, eğer şartlar kabul edilirse Katar'la birlikte havalimanını işletecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bir Türk şirketiyle bir Katar şirketi sadece Kabil değil Afganistan'daki beş havalimanının birlikte işletilmesi için mutabakat imzaladı. Afganistan geçici yönetimine ortak tekliflerde bulunulacak. Şartlar uyarsa Katar'la birlikte işletiriz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, dışişleri bakanlarının Kabil ziyaretinin de gündemde olduğunu belirtti.