JÖH timleri 177 saat sonra enkazdan 7 yaşındaki Hivay’ı sağ olarak çıkardı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman’da 7’nci gününde de arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bitlis'ten Adıyaman'a sevk edilen JÖH arama kurtarma ekipleri, merkeze bağlı Alitaşı Mahallesi 1246. Sokak Bozbey Apartmanı enkazında yapılan arama ve tespit çalışmaları sonucunda Hivay Üşer’i sağ olarak çıkardı. Saatler süren çalışma sonucunda enkazdan sağ olarak çıkarılan Üşer, sedyeye alınıp ambulansa taşındı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.