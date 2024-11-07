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Jeotermal serada ilk hasat yapıldı! İkinci dönem için çalışmalar başladı

Erzincan’da 30 dekarlık alanda kurulan jeotermal serada bu yıl ilk kez üretim yapıldı; ilk dönemde 700 ton domates hasadı gerçekleşti.

07.11.2024 - 08:46 | | İHA
Jeotermal serada ilk hasat yapıldı! İkinci dönem için çalışmalar başladı

Erzincan’ın Akyazı Mahallesinde kurulan ve jeotermal su kaynakları kullanılarak ısıtılan serada yılın ilk döneminde 700 ton domates hasadı gerçekleştirilirken, ikinci dönem için domates fideleri tekrar dikildi.

Ekşisu bölgesinde bulunan serada ikinci dönem için binlerce domates fidesi toprakla buluşturulurken Erzincan’da ilk kez kış döneminde domates üretimi gerçekleştirilmiş olacak.

Jeotermal serada ilk hasat yapıldı İkinci dönem için çalışmalar başladı

Kış dönemi için ilk fidelerin dikildiği jeotermal serada Erzincan ve Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri incelemelerde bulundular.

 

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