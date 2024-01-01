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Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi

Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami alarmı verildi. Noto Yarımadası'nda 5 metrelik tsunami bekleniyor.

01.01.2024 - 10:40 |
Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi

Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami alarmı verildi.
Noto Yarımadası'nda 5 metrelik tsunami beklenirken, Japonya Meteoroloji Ajansı Ishikawa, Niigata ve Toyama vilayetlerinin kıyı bölgeleri boyunca tsunami uyarısı yayınladı.

Japonya'da kamu yayıncısı Nihon Housou Kyoukai (NHK) televizyonu, 1,20 metre yüksekliğindeki tsunaminin, Ishıkawa vilayetindeki Wajıma şehri kıyılarına ulaştığı bilgisini verdi.

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"YÜKSEK BÖLGELERE ÇIKIN VE SIĞINAK BULUN"

Japonya Devlet Televizyonu’nda açıklamalarda bulunan yetkililer, depremin merkez üssünün bulunduğu Ishikawa bölgesinde kıyıya vuran dalgaların 5 metreyi bulabileceğini belirtti. Ishikawa’nın güneyi ve kuzeyinde ise dalgaların 3 metreyi bulabileceği aktarıldı.

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Bölgede yaşayanlara sığınak bulmaları ve yüksek bölgelere gitmeleri çağrısında bulunuldu.  Yetkililer, bölge halkına yönelik uyarısında, olası bir trajedinin önüne geçmek için durumun ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

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