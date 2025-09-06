İzmir'in turistik ilçesinde su kesintisi! 15 Eylül'e kadar sürecek

GAZETE VATAN ANA SAYFA
06.09.2025 - 14:17

Kaynak: AA

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU),Urla ilçesinde bağlı beş mahalleye tam 218 saat boyunca su verilemeyeceğini duyurdu.

İzmir'in Urla ilçesindeki 5 mahalleye, ana boru hattında yaşanan arıza nedeniyle 218 saat boyunca su verilemeyecek.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, doğal gaz çalışması sırasında ana boru hattının zarar görmesinin ardından onarım çalışması başlatıldı.

Bu nedenle ilçeye bağlı Altıntaş, Sıra, Yaka, Yeni ve Yenikent mahallelerinde, bugün 12.40 ile 15 Eylül 15.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak.

 

