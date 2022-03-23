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İzmir'den sonra Tekirdağ'da da görüldü! Deniz 10 metre çekildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi plajında deniz  suyu 10 metre çekildi. Suyun çekilmesi ile  birlikte kral yolu olarak bilinen kayalıklar gün yüzüne çıktı. Öte yandan İzmir Seferihisar’da deniz çekildi. Çekilme bazı bölgelerde 30 metreyi buldu. Şaşkınlık yaşayan Sığacıklı vatandaşlar yıllardır böyle bir deniz çekilmesi olayını yaşamadıklarını, tedirgin olduklarını söyledi.

23.03.2022 - 18:57 | | Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)
İzmir'den sonra Tekirdağ'da da görüldü! Deniz 10 metre çekildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde bulunan halk plajında deniz suyu  10 metre çekildi. Deniz suyunun çekilmesiyle birlikte, kral yolu olarak bilinen kayalıkların su yüzüne çıktığı görüldü. Uzmanlar suyun çekilmesinin mevsimsel olay olduğunu belirtti.

İZMİR'DE DE GÖRÜLDÜ

İzmir Seferihisar’ın Sığacık Mahallesi'nde deniz çekildi. Çekilen denizin üzerine adacıklar oluştu. İskeleler karada kaldı, deniz kenarındaki tesisler denizden uzaklaştı.

Şaşkınlık yaşayan Sığacıklı vatandaşlar da yıllardır böyle bir deniz çekilmesi olayını yaşamadıklarını, tedirgin olduklarını söyledi. Bazı vatandaşlar, deniz çekilmesi nedeniyle teknelerini taşıdı.

Uzmanlar, bu aylarda yaşanan deniz çekilmesinin atmosferdeki basınç değişimi ile ay ve güneşin çekim gücüne bağlı olduğunu, tedirgin olunacak bir durumun olmadığını ifade etti.

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