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İzmir'de yeni Seçil Erzan vakası! 5 kişiyi 200 milyon lira dolandırıp intihar etmeye çalışmış

İzmir'de Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö. hakkında yüksek kar vaadiyle, Karşıyaka Spor Kulübü'nün 3 yöneticisi ile 2 iş insanın bulunduğu 5 kişiyi 200 milyon lira dolandırdığı ileri sürüldü. İntihar girişiminde bulunan Hatice Ö.'nün daha sonra pişman olup, gittiği İzmir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındığı öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunmayan Hatice Ö.'nün başında polis beklediği, tedavisinin ardından gözaltı işlemi başlatılacağı bildirildi.

27.06.2024 - 17:01 | | Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)
İzmir'de yeni Seçil Erzan vakası! 5 kişiyi 200 milyon lira dolandırıp intihar etmeye çalışmış

Denizbank Bornova Şubesi'nde, yeni bir Seçil Erzan vakası yaşandı. Aynı zamanda Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Başkanı olan Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö., iddiaya göre, yüksek kar vaadiyle fonda ve altın alarak değerlendirmek üzere aralarında Karşıyaka Spor Kulübü'nün 3 yöneticisi ile 2 iş insanından yaklaşık 200 milyon lira topladı.

İzmirde yeni Seçil Erzan vakası 5 kişiyi 200 milyon lira dolandırıp intihar etmeye çalışmış

GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI

Ancak, topladığı paraları fona yatırmayan, altın da almayan Hatice Ö.’nün parayı üçüncü kişilere gönderdiği ileri sürüldü. Hatice Ö.'nün para topladığı bu kişilere zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdiği ancak, bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan iş insanlarının şikayeti üzerine Hatice Ö., hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İzmirde yeni Seçil Erzan vakası 5 kişiyi 200 milyon lira dolandırıp intihar etmeye çalışmış

Polis, yüzlerce kişiyi benzer şekilde dolandırdığı ileri sürülen Hatice Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan Denizbank, olayla ilgili inceleme başlatıp, müfettiş görevlendirirken, Hatice Ö.'nün bankayla ilişiği de dün itibarıyla kesildi.

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