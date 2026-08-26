İzmir'de yaşayanlar dikkat: 27 Ağustos'ta elektrikler saatlerce olmayacak! İşte ilçe ilçe liste
Gediz Elektrik, İzmir genelinde yürütülen şebeke yenileme ve altyapı bakımı çalışmaları kapsamında 27 Ağustos Perşembe günü geniş kapsamlı planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Bornova, Karşıyaka, Aliağa, Urla ve Ödemiş başta olmak üzere kentin birçok bölgesinde gün boyu kesintiler sürecek. İşte detaylar...
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İzmir genelinde elektrik altyapısını güçlendirmek, iletim hatlarında bakım ve yenileme sağlamak adına gün içinde farklı saat dilimlerinde planlı kesintiler uygulanacak.
Gediz Elektrik, 27 Ağustos Perşembe günü İzmir'in birçok ilçesinde uygulanacak saatlik planlı elektrik kesintisi listesini açıkladı. İşte ilçe ilçe detayı kesinti listesi...
ALİAĞA
Yalı (145. Sk., 149. Sk., 151. Sk., 152. Sk., 153. Sk., 155. Sk., 156. Sk., 157. Sk., 158. Sk., 160. Sk., 160/1. Sk., 161. Sk., 163. Sk., 164. Sk., 165. Sk., 172. Sk., 173. Sk., 176. Sk., 19 Mayıs Cd., 23 Nisan Cd., Hürriyet Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 11:45 - 14:00
BAYINDIR
Demircilik (Yağcı Kavak Üstü Küme Evleri, Yıldırım Beyazıt Cd.), Fatih (Birinci Malal Küme Evleri, Gencer Küme Evleri, İkinci Çayiçi Küme Evleri, İstasyon Altı Küme Evleri, Kiremit Ocağı Küme Evleri, Soğuk Pınar Küme Evleri, Yağcı Kavak Üstü Küme Evleri), Sadıkpaşa (Ambar Pınarı Küme Evleri, Birinci Malal Küme Evleri, Dutlu Kuyu Küme Evleri, Gencer Küme Evleri, İstasyon Altı Küme Evleri, Kiremit Ocağı Küme Evleri, Kırkağaçlı Küme Evleri, Kocabaş Kahvealtı Küme Evleri, Merkez İstasyon Cd., Soğuk Pınar Küme Evleri)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
BERGAMA
Atçılar (Atçılar Köyü İç Yolu), Seklik (Seklik Köyü İç Yolu)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 14:00
Atatürk (1016. Sk.), Fevzipaşa (1000. Sk., 1016. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 15:00 - 19:00
BORNOVA
Atatürk (906/1. Sk., 906/3. Sk., 907/1. Sk., 907/2. Sk., 912/1. Sk., 919. Sk., 920. Sk., 921. Sk., 940. Sk., Barbaros Cd., Süleymaniye Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 13:00
Gazi Osman Paşa (5454/2. Sk., 5456. Sk., 5457. Sk., 5460. Sk., 5464. Sk., 5464/1. Sk., 5467. Sk., 5468. Sk., 5469. Sk., 5470. Sk., 5471. Sk., 5472. Sk., 5475. Sk., 5543. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 08:30 - 13:30
Gazi Osman Paşa (5408. Sk., 5413. Sk., 5413/1. Sk., 5414. Sk., 5415. Sk., 5418. Sk., 5419. Sk., 5420. Sk., 5421. Sk., 5422. Sk., 5423. Sk., Fatih Cd., Kamil Tunca Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 08:30 - 13:30
Gazi Osman Paşa (5227. Sk., 5437. Sk., 5440. Sk., 5441. Sk., 5443. Sk., 5444. Sk., 5444/1. Sk., 5445. Sk., 5445/1. Sk., 5449. Sk., 5450. Sk., 5451. Sk., 5452. Sk., 5453. Sk., 5455. Sk., 5456. Sk., 5458. Sk., 5458/1. Sk., 5459. Sk., 5460. Sk., 5460/1. Sk., 5461. Sk., 5463. Sk., Kamil Tunca Cd., Ziya Paşa Cd.), Tuna (Kamil Tunca Cd., Ziya Paşa Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 08:30 - 13:30
Gazi Osman Paşa (4099. Sk., 5454/2. Sk., 5456. Sk., 5457. Sk., 5460. Sk., 5464/1. Sk., 5470. Sk., 5471. Sk., 5472. Sk., 5473. Sk., 5475. Sk., 5476. Sk., 5477. Sk., 5478. Sk., 5478/1. Sk., 5479. Sk., 5544/1. Sk., 5544/3. Sk., 5546/1. Sk.), Koşukavak (Kamil Tunca Cd.), Yeşilova (4097. Sk., 4099. Sk., 4101. Sk., 4103. Sk., Kamil Tunca Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 08:30 - 13:30
Barbaros (5216. Sk., 5224. Sk., 5225. Sk., 5226. Sk., 5228. Sk., 5229. Sk., 5230. Sk., 5301/1. Sk., Burak Reis Cd.), Yıldırım Beyazıt (5142. Sk., 5144/1. Sk., Burak Reis Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 13:30 - 17:30
Barbaros (5215. Sk., 5216. Sk., 5217. Sk., 5218. Sk., 5219. Sk., 5220. Sk., 5221. Sk., 5222. Sk., 5223. Sk., 5301/1. Sk., Burak Reis Cd.), Yıldırım Beyazıt (5130. Sk., 5137. Sk., 5138. Sk., 5139. Sk., 5141. Sk., Burak Reis Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 13:30 - 17:30
Çınar (5001. Sk., 5010. Sk., 5012. Sk., 5013. Sk., 5021. Sk., 5023. Sk., 5023/1. Sk., 5024. Sk., 5027. Sk., 5028. Sk., 5029. Sk., Yıldırım Beyazıt Cd.), Yıldırım Beyazıt (5125. Sk., 5126. Sk., 5131. Sk., 5132. Sk., 5133. Sk., 5134. Sk., 5135. Sk., 5135/1. Sk., 5136. Sk., 5138. Sk., Burak Reis Cd., Yıldırım Beyazıt Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 13:30 - 17:30
Çınar (5025. Sk., 5026. Sk., 5029. Sk., 5030. Sk., Yıldırım Beyazıt Cd.), Yıldırım Beyazıt (5126. Sk., 5127. Sk., 5128. Sk., 5129. Sk., 5130. Sk., 5138. Sk., 5139. Sk., Yıldırım Beyazıt Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 13:30 - 17:30
FOÇA
Mustafa Kemal Atatürk (Açık Sk., Asya Sk., Atik Sk., Aygün Sk., Aziz Nesin Cd., Aziz Sk., Berrak Sk., Cevher Sk., Kemalettin Tuğcu Cd., Maliyeciler Cd., Mezbaha Sk., Nazım Hikmet Cd., Oruç Reis Cd., Turgut Özal Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 01:00 - 07:00
KARŞIYAKA
Cumhuriyet (6604. Sk., 6607. Sk., 6615. Sk., 6616. Sk., 6617. Sk., 6617/1. Sk., 6618. Sk., 6620. Sk., 6621. Sk., 6633/1. Sk., 6636. Sk., 6638. Sk., 6639. Sk., 6640. Sk., 6641. Sk., 6642. Sk., 6643. Sk., 6644. Sk., 6645. Sk., 6645/1. Sk., 6645/2. Sk., 6646. Sk., 6647. Sk., 6647/1. Sk., 6648. Sk., 6650. Sk., 6651. Sk., 6652. Sk., 6654. Sk., 6654/1. Sk., 6657. Sk., 6722. Sk., 6722/2. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Aksoy (1671. Sk., 1735. Sk., 1748/1. Sk., Girne Blv.), Bostanlı (1671. Sk., 1735. Sk., 1771. Sk., 1774. Sk., 1775. Sk., 1783. Sk., Cengiz Kocatoros Sk., Girne Blv., Hüseyin Yurttaş Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 13:00
KINIK
Arpaseki (Arpaseki Köyü İç Yolu, Burcu Sk., Dilek Sk., Güllüdere Küme Evleri, Mezarlıkbaşı Küme Evleri, Nezih Sk., Sumaklı Küme Evleri, Ulu Önder Sk.), Aziziye (Aziziye Köyü İç Yolu, Dedeli Sk., Gamze Sk.), Cumalı (Akhisar Bergama Yolu, Asya Sk., Balya Cd., Cumali Köyü İçi Yolu, Ihlamur Sk., Küçük Harman Yeri Küme Evleri, Minare Sk., Onur Sk., Selda Sk., Sümbül Sk., Zambak Sk.), Fatih (Akhisar Bergama Yolu, Atatürk Cd., Sazkovan Küme Evleri), Hamzahocalı (Akhisar Bergama Yolu, Bölcek Küme Evleri, Camiyolu Cd., Çamyolu, Cennet Sk., Çiftlik Sk., Göçbeyli Yolu, Hamzahocalı Köyü İç Yolu, Hisar Sk., İlköğretim Sk., Kanal Sk., Kocaçeşme Sk., Kuyuderesi Sk., Ladin Sk., Leylak Sk., Mezarlıkaltı Sk., Millet Cd.), Kınık OSB, Kocaömer (TAŞAĞIL), Taştepe (Ceylan Küme Evleri, İmbat Küme Evleri, Serin Küme Evleri, Şiir Küme Evleri, Taştepe Köyü İç Yolu)
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 16:00
KİRAZ
Akpınar (Akpınar Küme Evleri, ÇAVUŞDÜZÜ, Dibektaşı Küme Evleri, Girne Küme Evleri, Manastır Küme Evleri, Polat Küme Evleri, Zeybek Küme Evleri), Altınoluk (ALTINOLUK, Altınoluk Köyü İç Yolu, Altınoluk Köyü Yolu, Altınoluk Yolu, Bağırsakderesi Küme Evleri, Çavdarlar Küme Evleri, Maviler Küme Evleri, PINARLAR, Saraçlar Küme Evleri), Bahçearası (Bahçeli Küme Evleri, Çamarası Küme Evleri, Demirci Haliller Küme Evleri, Eskiyurt Küme Evleri, Fatih Küme Evleri, Zangallar Küme Evleri), Çayağzı (Bağırsakderesi Küme Evleri, Çalı Tarla Küme Evleri, Çayağzı Koyu İç Yolu, Çayağzı Küme Evleri, Çayağzı Merkez Sk., Çelebiler Küme Evleri, CENİKLİ, DEĞİRMENDERE, Değirmendere Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Efeler Küme Evleri, GELİNALAN, Gelinalan Sk., Kaleköy İç Yolu, Kaleköy Yolu, Karaburc Koyu İç Yolu, Karahayıt Küme Evleri, KEMERCİK, Kızıltarla Küme Evleri, Köseoğlu Suyu Küme Evleri, SAKARYA, Sınırbaşı Küme Evleri, Taşlı Harman Küme Evleri, Tekke Küme Evleri, Topak Tepe Küme Evleri, Yukarı Bağarası Küme Evleri, Yukarı Çayağzı Küme Evleri, Zeytinalan Küme Evleri), Cevizli (Alimler Küme Evleri, Askerler Küme Evleri, Bal Yakası Küme Evleri, Bal Yeri Küme Evleri, Bostan Yeri Küme Evleri, Cevizli Köyü, Cevizli Küme Evleri, DOĞANCI, Doğancılar Yolu, Hüseyin Keli Küme Evleri, Yamanlar Küme Evleri), Doğancılar (Ayvazcılar Küme Evleri, Değirmenaltı Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Doğanca Köprüsü, Doğancı Küme Evleri, Doğancılar Köyü İç Yolu, Doğancılar Yolu, Gürgen Küme Evleri, Kayadibi Küme Evleri, Kocahasanlar Küme Evleri, Kurudere Küme Evleri), İğdeli (Araplar Küme Evleri, Çavusdüzü Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Dibektaşı Küme Evleri, Gizirler Küme Evleri, İğdeli Küme Evleri, Kervan Küme Evleri, Musullar Küme Evleri, OSMANLAR, Osmanlar Küme Evleri, Sarıkaya Küme Evleri), Kaleköy, Karaburç (Akçapınar Küme Evleri, Bağarası Küme Evleri, Çamgeçidi Küme Evleri, Çelebiler Küme Evleri, Karaboğaz Küme Evleri, KARABURÇ, Karaburc Koyu İç Yolu, Karaburç Köyü Yolu, Palamut Arası Küme Evleri, Sakarya Küme Evleri, Sariyer Küme Evleri, Sınırbaşı Küme Evleri, Yukarı Bağarası Küme Evleri), Kibar (Kibar Küme Evleri, Kocahasanlar Küme Evleri, Musullar Küme Evleri, OSMANLAR), Ören (Denizli Ödemiş Yolu, Kavalcılar Küme Evleri, Küçük İbrahimler Küme Evleri, Küçükören Küme Evleri, Manastır Küme Evleri, ÖREN, Ören Küme Evleri, Örenköy Yolu), Sarıkaya (Cenikli Küme Evleri, Değirmenyanı Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Merge Küme Evleri, Sarıkaya Küme Evleri), Solaklar (Hacıbiberler Küme Evleri)
Kesinti yapılacak saatler: 10:15 - 15:00
ÖDEMİŞ
Gölcük (Ada Sk., Bengisu Cd., Kadir Sandık Sk., Mavigöl Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Gölcük (Baygın Sk., Bengisu Cd., Çavdar Sk., İlkbahar Sk., Kaymak Sk., Ödemiş Gölcük Yolu Cd., Özkan Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Ertuğrul (Camiönü Küme Evleri, Ertuğrulköy Köyü İç Yolu, Ertuğrulköy Köyü Yolu, Şirinyer Küme Evleri, Yeşil Tepe Küme Evleri), Gereli (Gereli Küme Evleri), Kışla (Gereli Küme Evleri), Kurucuova (Almanlı Küme Evleri, Kiraz Yolu Cd., Kurucuova Küme Evleri, Şirinyer Küme Evleri, Yazlı Kuyu Küme Evleri), Mescitli (Mescitli Küme Evleri), Ovakent, Türkönü (Yeşil Tepe Küme Evleri)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
TİRE
Adnan Menderes (Gümüşlü Yolu Kozalan Küme Evleri, Kazantepe Civarı Küme Evleri, Köşkü Civarı Küme Evleri, Ömerağa Kuyusu - Alyüz Kavağı - Suluirim Küme Evleri, Suluirim Tepesi Küme Evleri), Boynuyoğun (Gümüşlü Yolu Kozalan Küme Evleri), Çiniyeri, Işıklı, Kireli, Kürdüllü, Toki (Kireçtepe Küme Evleri)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Adnan Menderes (Kazantepe Civarı Küme Evleri, Şeytan Kısığı Küme Evleri, Tiflikuyu Küme Evleri), Atatürk, Toki (Hüseyinağa Köprüsü Küme Evleri, Kireçtepe Küme Evleri)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
URLA
Atatürk (2025/1. Sk., 2172/1. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd.), Yenice (2300. Sk., 2301. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Doktor Mustafa Reşit Aydın Cd., İncirli Küme Evleri)
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 15:30
Kuşçular (8037. Sk., 8037/1. Sk., 8039. Sk., 8049. Sk., Kuşçular Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:30
Yelaltı (12 Eylül Sk., Akpınar Sk., Avni Erdoğan Cd., Gökmen Sk., Goncagül Sk., Hacı Memiş Sk., İnceoğlu Sk., Kamanlı Sk., Kapan Camii Sk., Kıvırcık Sk., Kütük Minare Sk., Mehtap Sk., Mezbaha Sk., Park Sk., Sarıgül Sk., Topaltı Sk., Tümer Sk., Uğur Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00