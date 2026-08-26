Osmaniye'de 6 farklı çeşit tarlada test edildi! Düziçi'nde yerli ve milli ayçiçeği hasadı başladı
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, bölgenin iklim ve toprak şartlarına en uygun yerli ve milli ayçiçeği çeşitlerini belirlemek amacıyla hayata geçirilen demonstrasyon çalışmasında başarıyla hasat yapıldı. Düziçi Kaymakamı Kadir Yurdagül'ün de katılımıyla Böcekli beldesi Celiller Mahallesi’ndeki tarlada gerçekleştirilen hasat, bölge çiftçisine yol gösterecek önemli veriler sundu.
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, bölgeye uygun yerli ve milli ayçiçeği çeşitlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen demonstrasyon çalışmasında hasat yapıldı.
Düziçi ilçesi Böcekli beldesi Celiller Mahallesi'nde gerçekleştirilen hasada Düziçi Kaymakamı Kadir Yurdagül de katıldı. Hasat alanında incelemelerde bulunan Yurdagül, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Demonstrasyon kapsamında Trakya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 4 yerli ve milli ayçiçeği çeşidi ile 2 farklı hibrit olmak üzere toplam 6 çeşidin deneme ekimi gerçekleştirildi.
Tarımsal üretimin geliştirilmesi ve alternatif ürünlerin yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu belirten Kaymakam Kadir Yurdagül, "İlçemizde tarımsal üretimin geliştirilmesi, çiftçilerimizin verimliliğinin artırılması ve alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması adına yapılan çalışmaları önemsiyoruz. Yerli ve milli tohumların bölgemizde denenerek sonuçlarının ortaya konulması, önümüzdeki dönemlerde üreticilerimize yol gösterecektir. Hasadın çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.
Hasat edilen çeşitlerin yağ oranları ve rekoltelerinin ölçülmesinin ardından bölge şartlarına en uygun ayçiçeği çeşitlerinin belirlenmesi hedefleniyor.