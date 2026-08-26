Osmaniye'de 6 farklı çeşit tarlada test edildi! Düziçi'nde yerli ve milli ayçiçeği hasadı başladı

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Düziçi ilçesi Böcekli beldesi Celiller Mahallesi'nde gerçekleştirilen hasada Düziçi Kaymakamı Kadir Yurdagül de katıldı. Hasat alanında incelemelerde bulunan Yurdagül, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Demonstrasyon kapsamında Trakya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 4 yerli ve milli ayçiçeği çeşidi ile 2 farklı hibrit olmak üzere toplam 6 çeşidin deneme ekimi gerçekleştirildi.