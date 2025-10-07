GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİzmir'de tavuklarını korumak isteyen yaşlı adam bir kişinin ölümüne sebep oldu!
HaberlerGündem Haberleri İzmir'de tavuklarını korumak isteyen yaşlı adam bir kişinin ölümüne sebep oldu!

İzmir'de tavuklarını korumak isteyen yaşlı adam bir kişinin ölümüne sebep oldu!

07.10.2025 - 08:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)-

İzmir'de tavuklarını korumak isteyen yaşlı adam bir kişinin ölümüne sebep oldu!

İZMİR'in Beydağ ilçesinde M.Ö.(71), kümesteki tavuklarını yediği gerekçesiyle tüfekle köpeğe ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, yoldan geçen çifte isabet etti. Olayda Adem I.(74) yaralanırken, eşi Şenay I.(69) hayatını kaybetti. Şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, Erik Mahallesi'ndeki bir evin önünde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ö., sahipsiz bir köpeğin kümesteki tavuklarını yediği gerekçesiyle evinde bulunan tüfeği alarak dışarıya çıktı. Tüfeği sahipsiz köpeğe doğrultan M.Ö., tetiği çekerek tüfeği ateşledi. Bu sırada, tüfekten çıkan saçmalar yoldan geçen Adem I. ve eşi Şenay I.'ya isabet etti.

İLGİLİ HABER

Kendisine yapmak için başladı! İzmir'de 20 yıldır üretim yapıyor: Enstrümanı bozulunca harekete geçti
Kendisine yapmak için başladı! İzmir'de 20 yıldır üretim yapıyor: Enstrümanı bozulunca harekete geçti

Olayı gören diğer mahalle sakinleri, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çifti ambulansa alarak Beydağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan Şenay I., ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Şenay I., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından M.Ö. suç aleti ile birlikte jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Güncel Haberler

Altın fiyatları uçtu! Gram ve çeyrek altında yeni rekor! İşte 7 Ekim 2025 altın fiyatları
#Ekonomi

Altın fiyatları uçtu! Gram ve çeyrek altında yeni rekor! İşte 7 Ekim 2025 altın fiyatları

İzmir'de tavuklarını korumak isteyen yaşlı adam bir kişinin ölümüne sebep oldu!
#Gündem

İzmir'de tavuklarını korumak isteyen yaşlı adam bir kişinin ölümüne sebep oldu!

Mersin'de işçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
#Gündem

Mersin'de işçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var