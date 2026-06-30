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Hatay'da yıllar sonr hizmete açıldı: Güzergah baştan aşağı yenilendi

30.06.2026 - 08:33Güncellenme Tarihi:
Hatay'da yıllar sonr hizmete açıldı: Güzergah baştan aşağı yenilendi

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Arsuz ilçesinde ulaşımı rahatlatmak amacıyla yapımı süren Çetillik Çevre Yolu'nun 2. etap bağlantı yolunu tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Yaklaşık 800 metre uzunluğundaki yol, HBB ekipleri tarafından sathi kaplama yöntemiyle yenilenirken, çalışmalarda belediyenin yeni nesil kaplama aracı da kullanıldı. Tamamlanan yol güvenli şekilde trafiğe açılarak alternatif ulaşım güzergâhı oluşturdu.

Hatayda yıllar sonr hizmete açıldı: Güzergah baştan aşağı yenilendi


HBB yetkilileri, Çetillik Mahallesi'ndeki trafik yoğunluğunu azaltması hedeflenen çevre yolunun ulaşım konforunu artıracağını belirterek, il genelindeki yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarının planlanan program doğrultusunda sürdürüleceğini ifade etti.

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