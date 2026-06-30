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Edirne semalarında görsel şölen! Görenler fotoğraf çekmek için yarıştı

30.06.2026 - 07:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Edirne semalarında görsel şölen! Görenler fotoğraf çekmek için yarıştı

Edirne semalarında yükselen Çilek Dolunayı, yüksek katlı binalarla oluşturduğu görsel şölenle izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Yılın dikkat çeken gök olaylarından biri olarak kabul edilen Çilek Dolunayı, Edirne'de etkileyici görüntüler oluşturdu. Kentin farklı noktalarından görülebilen dolunay, özellikle yüksek katlı binaların üzerinden yükselirken ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Adını renginden değil, Kuzey Amerika'da çilek hasadı dönemine denk gelmesinden alan Çilek Dolunayı, parlak görüntüsüyle yaz gecesine ayrı bir atmosfer kattı. Gökyüzünü izlemek için dışarı çıkan vatandaşlar ile fotoğraf tutkunları, bu eşsiz anları cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle görüntüledi.

Gökyüzünü aydınlatan Çilek Dolunayı, Edirne semalarında gece boyunca görsel bir şölen sundu.

 

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