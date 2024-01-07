İzmir’de sağanak ve fırtına: Yollar göle döndü, şemsiyeler uçtu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir için yapmış olduğu ikazın ardından kent merkezinde ve ilçelerde sağanak yağış ile fırtına etkili oldu. Bazı ilçelerde sağanak nedeniyle rögarlar taştı, yollar adeta göle döndü. Vatandaşlar ve trafikte bulunan sürücüler zor yaşadı.

Pazar esnafının sağanak ve fırtına kabusu

Kentte kurulan bazı pazar yerlerinde ise esnaf ve vatandaşlar sağanak ile fırtına kabusunu yaşadı. Esnafa ait şemsiyeler uçtu, pazar yerlerinde su birikintileri oluştu. Öte yandan, sağanak ve fırtınanın yanı sıra Karabağlar ilçesinde kısa süreli dolu yağışı olurken, Bornova ilçesinde bulunan bir derenin ise su seviyesinde yükseliş meydana geldi.