İzmir Valiliği’nden önemli karar! Ormanlar ile ilgili önemli karar duyuruldu! Mola vermek bile yasaklandı. İzmir Valiliği’nin kararına göre, orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla, ormanlık alanlara giriş yasaklanacak. Peki, İzmir'de ormanlara giriş yasak mı? Ormanlarda piknik ve mangal yakmak yasak mı? İşte İzmir’de girişin yasak olduğu ormanların listesi!

İZMİR'DE ORMANLARA GİRİŞ YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla, 1 Haziran-30 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasaklanacağı belirtildi.

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İzmir İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun 28.04.2022 tarihli ve 2022/1 sayılı kararının 31. maddesine dayanarak 26 ormanlık alana girişlerin, 1 Haziran 2022 - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında yasaklanacağı duyuruldu.

ORMANLARDA PİKNİK VE MANGAL YAKMAK YASAK MI?

Açıklamada, "Çiçekli ormanları içindeki İzmir ili Kent Ormanı bu yasak dahilinde değildir. Kritik hava hallerinde gerekirse yasaklama getirilebilecektir" ayrıntısına yer verildi.

"Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak yasaktır" şeklinde yapılan açıklamada, “Aşağıda İlçesi, Köyü/Mahallesi ve sınırları belirtilen ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak yasaktır. Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir. Bu piknik alanlarında yakılan ateşler tamamen söndürüldükten ve kullanılan alan temizlendikten sonra piknik yeri terk edilecektir. Orman Yasasının 31 ve 32. Maddesi çerçevesinde olan köyler/Mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyle/Mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları; ormanı etkileyebilecek yangınlara karşı gerekli önlemleri alarak, söndürme ve koruma ekiplerini kuracaklar ve orman aralarında koruma bandı oluşturacaklardır. Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecekler, yetkililerce istenilmesi durumunda hattaki enerjiyi keseceklerdir. Belediyeler, Orman içi, Orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır. Orman İdaresi, Jandarma ve Emniyet Birimlerince oluşturulan devriye sistemi etkin bir şekilde uygulanacak, gerekirse Kaymakamların emirleri ile tüm kamu personel ve olanaklarından, önleyici hizmetler (devriye kontrol vb.) ile yangınlara karşı müdahale de yararlanılabilecektir. Yangın ihbarı ücretsiz 112 ACİL No’lu telefonlara da yapılabilecektir” ifadelerine yer verildi.

İZMİR’DE GİRİŞİN YASAK OLDUĞU ORMANLARIN LİSTESİ!

Açıklanan karara göre, Çiçekli, Atatürk, Karacadağ, Kavaklıdere, Dikmendağı, Çatalkaya, Başpınar, Foça, Uzunkuyu, Parsa, Fındıklıdere - Çağlan, Kırkgeçit - Çatalçam, Karadere, Yamanlar - Karagöl, Meryemana, Mehmetler, Korucuk, Nif Dağı, Kartal, Doğanbey, Armutlu-Bayramlı, Kurudere, Pınarcık, Sarnıç ve Oğlananası ormanlarına giriş yasaklandı.

YASAĞA UYMAYANLARIN CEZASI NE?

Valilik tarafından yapılan açıklamada, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı bildirilirken, "İzmir Valiliğince yukarıda alınmış düzenleme ve önlemlere tüm ilgililerin duyarlılıkla uymalarını, iş bu karar ve önlemlerin uygulanmasına aykırı davranan, zorluk gösteren ya da uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunun 74.maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66. maddesi ile 5326 Sayılı Kabahatlar Kanunun 32.maddesine göre işlem yapılacaktır" denildi.

Vali Köşger, "Hep birlikte sahip çıkalım, geleceğe nefes olalım"

İlgili kararlara yönelik sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Değerli hemşehrilerim, orman yangınları ciğerlerimizi daha fazla yakmasın diye, giriş yasağı getirdiğimiz ormanlık alanları paylaşıyoruz. Lütfen yasaklı alanlara olduğu kadar diğer ormanlarımıza da hep birlikte sahip çıkalım, geleceğe nefes olalım" sözlerine yer verdi.