İzmir'de orman yangını: Kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, Buca ilçesi Karaağaç koşuyolu mevkiinde saat 11.29’da orman yangını başladı. Yangına ilk müdahale 9 dakika içerisinde yapılırken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 5 helikopter, 2 uçak 19 arazöz, 5 su ikmal, iş makineleri ile yangına müdahale etti. İnsansız Hava Aracı da (İHA) yangına müdahaleyi havadan görüntüledi.

KONTROL ALTINA ALINDI



Orman yangını, saat 13.30 itibarıyla kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.