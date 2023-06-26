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İzmir'de orman yangını: Kontrol altına alındı

İzmir’in Buca ilçesinde başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 13.30 itibarıyla kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

26.06.2023 - 12:28 | | İHA
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Edinilen bilgiye göre, Buca ilçesi Karaağaç koşuyolu mevkiinde saat 11.29’da orman yangını başladı. Yangına ilk müdahale 9 dakika içerisinde yapılırken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 5 helikopter, 2 uçak 19 arazöz, 5 su ikmal, iş makineleri ile yangına müdahale etti. İnsansız Hava Aracı da (İHA) yangına müdahaleyi havadan görüntüledi. 

KONTROL ALTINA ALINDI

Orman yangını, saat 13.30 itibarıyla kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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