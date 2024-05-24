İzmir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu
AFAD'dan yapılan açıklamada İzmir Menderes'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
24.05.2024 - 09:29 |
İzmir'de hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, İzmir'in Menderes ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
Saat 09.02'deki depremin derinliğinin 3 kilometre olduğu belirtildi.
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi'nden de İzmir depremine ilişkin açıklama geldi. Kandilli'den yapılan açıklamada depremin 3.5 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.