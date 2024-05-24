GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri İzmir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu

İzmir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu

AFAD'dan yapılan açıklamada İzmir Menderes'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

24.05.2024 - 09:29 |
İzmir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu

İzmir'de hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, İzmir'in Menderes ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Saat 09.02'deki depremin derinliğinin 3 kilometre olduğu belirtildi.

İzmirde korkutan deprem AFAD duyurdu

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi'nden de İzmir depremine ilişkin açıklama geldi. Kandilli'den yapılan açıklamada depremin 3.5 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

GÜNCEL HABERLER

Mahalle bekçisi fark etti! Roma ve Osmanlı dönemine ait eserler yakalandı

Mahalle bekçisi fark etti! Roma ve Osmanlı dönemine ait eserler yakalandı
İçerik gazetede reklam dijitalde: Gelirlerin düştüğü bildirildi

İçerik gazetede reklam dijitalde: Gelirlerin düştüğü bildirildi
İzmir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu

İzmir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu