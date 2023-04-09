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İzmir'de kahvede kumar oynarken yakalanan 58 kişiye 235 bin TL ceza

İzmir'in Bornova ilçesinde, mühürlenen kahvede yine kumar oynatıldığı belirlenip, yapılan operasyonda yakalanan 58 kişiye toplam 235 bin 190 TL ceza kesildi.

09.04.2023 - 14:24 | | DHA
İzmir'de kahvede kumar oynarken yakalanan 58 kişiye 235 bin TL ceza

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce mühürlenen Gökdere Beşyol Mahallesi'ndeki kahvede yine kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, 7 Nisan'da adrese operasyon düzenledi. Operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 58 kişiye toplam 235 bin 190 TL ceza kesildi. İşletme sahibi İ.A. hakkında ise 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' ve 'mühür bozma' suçlarından adli işlem başlatıldı.

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