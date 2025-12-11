İzmir'de gaz sızıntısı: 5 kişi hastanelik oldu

GAZETE VATAN ANA SAYFA
11.12.2025

Kaynak: HABER MERKEZİ

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan bir depodaki tırdan sızan kimyasal maddeden etkilenen 5 kişi hastaneye başvurdu.

Kemalpaşa OSB Mahallesi'nde bulunan bir antrepo sahasının yakınındaki fabrikada çalışan 5 kişi, baş dönmesi, mide bulantısı ve gözlerde kızarıklık şikayetleriyle hastanelere başvurdu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede antrepo sahasında bulunan bir tırdaki varilden kimyasal madde sızıntısı olduğu tespit edildi.

AFAD ekiplerinin 'Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler' (KBRN) ölçümlerinde sızan maddenin 'propanon' isimli kimyasal olduğu ve sağlığa zararlı seviyede bulunmadığı belirlendi. Çevredeki hastanelere başvuran 5 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu, ayakta yapılan tedaviler sonrası taburcu edildikleri öğrenildi.

