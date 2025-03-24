İzmir'de elektrik akımına uğrayıp hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın ailesi şikayetten vazgeçti

İzmir'de, 12 Temmuz saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak sebebiyle birçok ilçede sokaklar suyla doldu. Sağanaktan korunmak isteyen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz, suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan İnanç Öktemay da akıma kapılıp, bir anda yığıldı. Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz ise Osmaniye'de toprağa verildi. Soruşturma kapsamında ilk olarak gözaltına alınan 30 kişiden 14'ü tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüpheliden birinin kanser tedavisi gördüğü, 1 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirtildi. Tutuklanan şüphelilerden Zekeriya T. daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın genişletilmesiyle 11 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Savcılık talimatıyla 26 Temmuz'da Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, İZSU Genel Müdür Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Gediz Elektrik'ten Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım, Operasyon Direktörü Sefa Pişkinleblebici, Planlama ve Teknoloji Direktörü Necati Ergin, Yapım İşleri Saha Sorumlusu Mürsel Arıcı, Yapım İşleri Sorumlusu Uzman Alper Doğan ve Gediz Elektrik personeli Halit Özpelit, gözaltına alındı. 11 şüphelinin tamamı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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'KİŞİSEL KUSUR YOK'

5 kişilik bilirkişi heyetinin tuttuğu raporda, olayın gerçekleşmesinde Deniz ve Öktemay'ın herhangi bir kişisel kusuru olmadığı belirlendi. Raporda olayın öngörülebilir ve önlenebilir olduğu, kaçınılmazlık unsurunun bulunmadığı değerlendirildi. Buna göre, olayın gerçekleşmesinde, öngörülemeyecek ve önlenemeyecek olan herhangi bir olağanüstü doğa olayının bulunmadığı kanaatine varıldı. Olaya birtakım ihmaller ve teknik kusurlar silsilesiyle Deniz ve Öktemay dışında gelişen zincirleme kusur unsurlarının sebep olduğu tespit edildi. Bilirkişi raporunda, söz konusu olayın gerçekleştiği yerde iki kurumun da koruyucu ve önleyici tedbirler almadığı belirlendi.

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22,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Gediz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Gediz Elektrik Dağıtım Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan'ın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu, 42 kişi hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Suçun bilinçli taksirle işlenmesi nedeniyle TCK'nın 22/3'ün maddesi gereğince sanıklara verilecek cezanın yarı oranında artırılarak 22,5'ar yıla çıkarılması talep edildi.

KEŞİF YAPILDI

İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'nci duruşmada tutuklu sanıklar Ömer Karabilgin ve Barış Koç'un devlet memur sıfatları ve kamu görevlisi oldukları gerekçesiyle dosyaları tevhit edilmesine ve tahliye edilmelerine karar verildi. Ayrıca tutuksuz sanıklar Ali Hıdır Köseoğlu, Serdar Sadi, Gürkan Erdoğan ve Ezgi Nazaroğlu hakkında da devlet memuru olmaları gerekçesiyle izin alınması için dosyalarının ayrılmasına, izin alındıktan sonra soruşturmalarının devam etmesine, adli kontrol şartlarının kaldırılmasına karar verildi. Böylelikle davada 11 tutuklu sanık kaldı. Mahkemenin kararı üzerine İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in hayatını kaybettiği olay yerinde 9 Aralık'ta keşif yapıldı. Keşfin ardından bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verildi.

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RAPOR SABAH ULAŞMIŞ

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi ve tutuklu sanıkların yanı sıra bazı tutuksuz yargılanan sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme salonunun dolması sebebiyle birçok izleyici dışarıda kaldı. Yapılan sanık yoklamasıyla duruşma başladı. Mahkeme başkanı, istenen bilirkişi raporunun bu sabah saatlerinde kendilerine ulaştığını söyledi.

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ÖKTEMAY'IN AİLESİ DAVADAN ÇEKİLDİ

Öte yandan, duruşma öncesinde İnanç Öktemay'ın ailesinin davadan çekildiği öğrenildi. Ailenin avukatı tarafından sunulan dilekçede, "Öktemay'ın yakınları 8 aylık süreçte kimsenin tasavvur edemeyeceği acılarla karşı karşıya kalmıştır. Sonrasında kusurluların tespiti için adli süreç başlamıştır ve yargılama sayın mahkemede devam etmektedir. Yaşanan bu talihsiz olayda mahkeme heyetinin gösterdiği hassasiyet ve duyarlılık, müvekkillerin acısını bir nebze de olsa hafifletmiştir. İnanç Öktemay vefat etmiştir, maalesef bir daha geri gelmeyecektir. Müvekkillerimiz bu acı ile yaşamayı öğrenmeye çalışmaktadırlar. Yaşanan bu süreç müvekkillerimizi manen çok üzmüş ve çok yormuştur. Kimseye kin beslememişlerdir, beslemeyeceklerdir. Bu 'elim olay' herkes için çok ağır bir sınav olmuştur. Kimin kusurlu olduğuna karar vermek, elbette sayın mahkemenin görevidir" denildi.

'SANIKLAR HAKKINDAKİ ŞİKAYETİMİZDEN VAZGEÇİYORUZ'

Dilekçenin devamında şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkillerimizin kalben düşünceleri de kimsenin böyle büyük bir acı ile sınanmaması yönündedir. Talihsiz olayın yaşandığı süreçten bu yana yanımızda olan, duruşma süreçlerinde, savunmalarda hassasiyet göstererek acımızın katlanmamasına özen gösteren ve son süreçte hukuki süreci uzatmamak adına tazminat hukuku alanında üzerine düşeni yapan GDZ yönetimi ve destek veren çalışanlarına, baş sağlığı dileyen sanık ve ailelerine müvekkillerin acısını bir nebze de olsa anladıkları ve süreci zorlaştırmadan üzerlerine düşeni yaptıkları için müteşekkiriz. Zararın giderilmesine Argan Mühendislik de son süreçte katkıda bulunmuştur. Bu hususu da belirtmek isteriz. Tüm bu aktarılanlardan hareketle yaşanan acı olayda müvekkillerimizin yakını müteveffa Öktemay'ın diğer müteveffa Ceren'e yardım etmeye çalışan, iyilik yapan taraf olarak Öktemay'a yakışır şekilde yargılama sürecinden çekilme kararı aldık. Bu nedenle CMK'nın 243. maddesi gereğince katılma talebimizden feragat ediyor ve sanıklar hakkındaki şikayetimizden vazgeçiyoruz."