İzmir’de Cumhuriyet heyecanı! Saat kulesinde “Yüz Akıyla 100 Yıl” filmi

TÜRKİYE’NİN GELİŞİMİ

Dijital sergiden Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana yaşadığı gelişme süreci karşılaştırmalı olarak anlatılıyor. Sergide, Türkiye’nin Otomobili, Olimpiyatlarda atıcılık branşında Türkiye’ye ilk madalyayı kazandıran Milli Sporcu Mete Gazoz, Nobel Ödüllü Türk Bilim İnsanı Aziz Sancar ve 2023 yılı içerisinde Dünya Şampiyonluğunu kazanan Voleybol Kadın Milli Takımına yer veriliyor.

MEYDANDA COŞKU

Saat kulesinin bulunduğu meydanda toplanan İzmirliler, şarkılar ve marşlar eşliğinde sergiyi takip etti. Yüz Akıyla 100 Yıl dijital sergisi, 5 Kasım’a kadar gösterimde olacak. Ücretsiz sergi, 19:23 ve 21:23 saatlerinde günde 2 kez gösterilecek.

GURUR VERİCİ

Sporcularıyla birlikte etkinliğe gelen bir öğretmen, “Atatürk’ün yakışıklılığına, mavi gözüne değil fikirlerine daha önem verirsek gençlerimizi bu şekilde yetiştirirsek bambaşka bir Türkiye olacak. Bu sefer bu 100. yılların kıymeti ortaya çıkacak. Festival kapsamında başka noktalarda etkinlikler var. Her kesimden insanı burada görmek gurur verici.” ifadelerini kullandı.

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HİÇBİR ŞEY BİZİ YIKAMAZ

Filmi gururla izlediğini kaydeden bir diğer İzmirli de, “Türk olmaktan onun izinde gitmekten o kadar gururluyum ki; hiçbir şey bizi yıkamaz. Ben çok mutluyum. Minnettarım, böyle güzel bir bayramı bizlere hediye ettiği için.” dedi.

GELİŞİMİ GÖRMEK GÜZEL

29 Ekim coşkusunu, “Yüz Akıyla 100 Yıl” filmiyle yaşayan bir vatandaş, “Filmi izlerken çok etkilendim. Geçmişten bu yana ve gençlerimizin şampiyonlukları harika bir duygu.” Derken, bir diğer izleyici de duygularını şu sözlerle aktardı: Film gerçekten etkileyiciydi, Sıfırdan kurulmuş bir ülke. Atatürk’ün yönlendirmesiyle bunları başarabilmiş olmamız çok güzel bir şey. Gelişimi görmek çok güzel. Bunun arkasının geleceğini tahayyül edebiliyoruz.”

MİLYONLAR TEK YÜREK

“Yüz Akıyla 100 Yıl” filmini ellerindeki Türk Bayraklarıyla takip eden gençlerden biri, “Bizim gibi zorluklardan çıkmış bir milletin şu anki başarıları nasıl elde ettiğinin tam bir göstergesiydi. Geçmişimize bakarak şu anki başarılarımız bizi gururlandırıyor. Zor zamanlardan geldik. Türk genci şu anki halini kimlere borçlu olduğunu görebiliyor. Milyonlarca kişi bugün tek yürek. Bayraklarımız ellerimizde. Çok mutluyuz, çok gururluyuz.” değerlendirmesini yaptı.

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TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU

Bir başka genç de coşkusunu şu sözlerle aktardı: Filmi izlerken tüylerim diken diken oldu. Çok başarılı, yetenekli ve çalışkan bir toplumuz. Umarım bu, her zaman devam eder. Çok mutluyum, çok gururluyum. Atamız bize çok güzel bir hediye vermiş. Ona çok teşekkür ediyoruz.