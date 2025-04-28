İzmir'de çileğin hasadı 15 gün gecikmeyle başladı

İzmir'in önemli tarım üretim merkezlerinden Menemen ilçesindeki Emiralem Mahallesi'nde yetiştirilen çilek, lezzeti ve uzun raf ömrüyle iç pazarda yoğun talep görüyor.

Burada örtü altının yanı sıra açık tarım alanlarında Sweet Charlie, Rubygem, Camarosa, Fortuna ve Monterey çilek çeşitleri yetiştiriliyor. Bu türler, bölgenin iklimi, toprağı ve kendine has yetiştiriciliğiyle lezzet kazanıyor.

Bölgede çok sayıdaki üreticiye geçim kaynağı olan çilek, taze tüketiminin yanı sıra reçel, marmelat, kuru gıda olarak tercih ediliyor.

Kapalı ve açık tarım alanlarında üretimi gerçekleştirilen Emiralem çileğinde normalde nisan ayının başında hasat başlıyor. Bu yıl mart ayının sonları ve nisanda hava sıcaklığının düşük seyretmesi nedeniyle hasat 15 gün gecikmeli başladı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan hasatta kasalarda toplanan çilekler, satılmak üzere "sebze ve meyve hali"ne gönderiliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine, İzmir'in Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden olduğunu söyledi.

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Emiralem Mahallesi'ndeki üretimin İzmir'in çilek talebinin yarısını karşıladığını ifade eden Şahin, "Mahallede çilek üretimiyle ilgili bir kültür oluşmuş. Bölgenin geçmişten gelen çilek üretim alışkanlığı var. Mahalle, iklim şartları ve toprak yapısıyla bölgenin en iyi ve lezzetli çileğini üretiyor. " dedi.

Şahin, Emiralem Mahallesi ve çevresinde yıllık 1613 dekarda 6 bin 452 ton çilek üretiminin yapıldığını ve dekara 4 ton ürün aldıklarını dile getirdi.

Emiralem çileğinde hasadın güzel geçtiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bu yıl biraz gecikme var bu da iklim koşullarından kaynaklı ama genel olarak bakıldığında üretim ve verimde problemimiz gözükmüyor. İklim koşullarına göre baktığımızda 10-15 gün gecikme var. Özellikle toprak yapısı çilekte çok önemli. O yüzden buradaki tat ve aromada diğer bölgelere göre çilekte biraz daha farklı lezzet oluşturmakta. Dolayısıyla iklim, rüzgar, güneşin açısı ürünün tadında, aromasında hatta pazara sunulmasında nakliyeye dayanımına kadar katkı sağlayabiliyor."

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Çilek üreticisi Sercan Çevik ise 17 dönümde birçok çeşitte çilek yetiştiriciliği yaptığını ifade etti.

Mahallenin çileğiyle ünlü olduğunu dile getiren Çevik, "İklim şartları ve soğuk hava nedeniyle hasat 15 gün ileriye attı. Buna rağmen hasat ve verim güzel gidiyor. Fiyat da güzel ve tatmin edici. Çileği tarladan 75-80 lira bandında satıyoruz. İnşallah süreç böyle gider." ifadelerini kullandı.