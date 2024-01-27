İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı, çevre illerde de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin merkez üssünü Ege Denizi’nde Kuşadası Körfezi olarak açıkladığı deprem, saat 08.19’da oldu. İzmir’in Menderes ilçesinin 5,42 kilometre açığında, yerin 8,51 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, İzmir’in yanı sıra Manisa’da da hissedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekiplerin bölgede saha çalışmalar sürüyor.

AFAD'dan yapılan açıklamada "Ege Denizi’nde, İzmir ilimizin Menderes ilçesi açıklarında saat 08.19’da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

VALİ ELBAN: OLUMSUZLUK YOK

İzmir Valisi Süleyman Elban sosyal medya hesabından "Kuşadası Körfezi - Menderes merkezli olarak 08.19 itibarıyla meydana gelen 5.1 şiddetindeki deprem ile ilgili valiliğimize bildirilen bir olumsuzluk yoktur. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" mesajını paylaştı.

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CNN Türk yayınında konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Oldukça hissedilebilir bir deprem. Büyük ihtimalle bu önemli bir deprem olmayabilir. Kuşadası Körfezi'nde önemli bir enerji boşalmıştı 2020'de, belki bu deprem onun artçısı bile olabilir. Eğer kara üzerinde olsaydı, belki farklı bir yorum olabilirdi. Büyük ihtimalle 2020 depremlerinin artçısı olabilir. Müstakil bir deprem de olabilir. Yıkıcı etkisi olabileceğini düşünmüyorum." dedi.

Ersoy, "O bölgedeki faylar büyük değil. Kuzeydeki bu deprem için kesin bir yorum yapmak da kolay değil. Bundan sonraki artçılara bakmak lazım. 5.1'in de kendi içinde artçıları olacak." ifadelerini kullandı.