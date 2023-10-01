İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem!

İzmir'in Buca ilçesinde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.7 derinliğini ise 6.44 kilometre olarak açıkladı.

3.7'LİK DEPREM NEDEN BU KADAR HİSSEDİLDİ?

CNN TÜRK Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Buca'da yaşanan depremi Kaan Temeltaş'a değerlendirdi. Ersoy'un açıklamaları şöyle;

3.7 büyüklüğündeki bir deprem yıkıcı bir deprem değil ama o bölgenin deprem hattı bakımından aktif olduğunu göstermektedir. Biz İzmir ve çevresinin deprem oluşturabilecek faylar içereceğini zaten biliyoruz. Fakat bu hissetme konusu biraz zemine bağlı bir faktör.

Her ne kadar 3.7 büyüklüğündeki bir deprem büyük görünmese de zeminden kaynaklı olarak binalarda yaşayan insanlar bunu daha büyük hissedebilir.