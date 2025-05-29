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İzmir’de 23 bin işçi greve gitti! Otobüs duraklarında büyük yoğunluk oluştu

29.05.2025 - 09:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

İzmir’de 23 bin işçi greve gitti! Otobüs duraklarında büyük yoğunluk oluştu

İzmir'de, belediye ile Genel İş-Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle 23 bin işçi greve başladı. Grev nedeniyle otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı.

Genel-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle 23 bin işçi gece saatlerinden itibaren greve çıktı. Kültürpark Fuar Alanı'ndaki Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına 'Bu iş yerinde grev var' pankartı asıldı.

İzmir’de 23 bin işçi greve gitti Otobüs duraklarında büyük yoğunluk oluştu

Öte yandan, 23 bin işçinin greve çıkması ile birlikte kentin dört bir yanında yoğunluk oluştu. İşe gitmek için sabah saatlerinde yola çıkan vatandaşlar, otobüs duraklarında metrelerce kuyruk oluşturdu.

 

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