İzmir yerel seçim sonucu! Hamza Dağ mı? Cemil Tugay mı?

Türkiye genelinde oy kullanma işlemi sona erdi. 34 siyasi partinin katıldığı seçimde, 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullandı.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verdi. 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

Sandıkların kapanmasıyla Türkiye'nin dört bir yanından seçim sonuçları gelirken, İzmir'de seçim sonuçları da merak ediliyor. CHP adayı Cemil Tugay ile AK Parti adayı Hamza Dağ'ın yarıştığı İzmir seçimlerinde ilk sonuçlar Gazetevatan.com'da...

İZMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI VE PARTİLERİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: HAMZA DAĞ

İYİ PARTİ: ÜMİT ÖZLALE

MEMLEKET PARTİSİ: CÜNEYT OĞUZ

ANAVATAN PARTİSİ: ALİ SUNGUR

DEMOKRATİK SOL PARTİ: KEMAL CEM PÜLTEN

YENİDEN REFAH PARTİSİ: CEMAL ARIKAN

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: AKIN BİRDAL

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: SAVAŞ SARI

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ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ: HÜSEYİN HAN

ZAFER PARTİSİ: NAŞİT BİRGÜVİ

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ: ÖZLER ÇAKIR

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: DENİZ ÇELİK

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: YÜKSEL ODABAŞI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: CEMİL TUGAY

EMEK PARTİSİ: KEMAL KÖROĞLU

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: SAİT DEMİR

ADALET BİRLİK PARTİSİ: AYPERİ KÖSEOĞLU

DEMOKRAT PARTİ: BURCU BOSTANCIOĞLU

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: SERAP KARAOSMANOĞLU

SAADET PARTİSİ: MUSTAFA ERDURAN

VATAN PARTİSİ: SERHAN BOLLUK

BAĞIMSIZ: BARIŞ ÜRKMEYEN

BAĞIMSIZ: EGE ÖNCÜ

BAĞIMSIZ: YASİN DEMİRKIRAN

BAĞIMSIZ: MENDERES BOZKURT

BAĞIMSIZ: UMUT CESURER

BAĞIMSIZ: CÜNEYT AKER