İzmir yerel seçim sonucu! Hamza Dağ mı? Cemil Tugay mı?
Türkiye yerel yöneticileri için seçimini yaptı. Seçim sonucu en merak edilen İzmir'de de sonuçlar merak ediliyor. İzmir yerel seçim sonuçları Gazetevatan.com'da....
Türkiye genelinde oy kullanma işlemi sona erdi. 34 siyasi partinin katıldığı seçimde, 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullandı.
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verdi. 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.
Sandıkların kapanmasıyla Türkiye'nin dört bir yanından seçim sonuçları gelirken, İzmir'de seçim sonuçları da merak ediliyor. CHP adayı Cemil Tugay ile AK Parti adayı Hamza Dağ'ın yarıştığı İzmir seçimlerinde ilk sonuçlar Gazetevatan.com'da...
İZMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI VE PARTİLERİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: HAMZA DAĞ
İYİ PARTİ: ÜMİT ÖZLALE
MEMLEKET PARTİSİ: CÜNEYT OĞUZ
ANAVATAN PARTİSİ: ALİ SUNGUR
DEMOKRATİK SOL PARTİ: KEMAL CEM PÜLTEN
YENİDEN REFAH PARTİSİ: CEMAL ARIKAN
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: AKIN BİRDAL
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: SAVAŞ SARI
ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ: HÜSEYİN HAN
ZAFER PARTİSİ: NAŞİT BİRGÜVİ
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ: ÖZLER ÇAKIR
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: DENİZ ÇELİK
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: YÜKSEL ODABAŞI
CUMHURİYET HALK PARTİSİ: CEMİL TUGAY
EMEK PARTİSİ: KEMAL KÖROĞLU
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: SAİT DEMİR
ADALET BİRLİK PARTİSİ: AYPERİ KÖSEOĞLU
DEMOKRAT PARTİ: BURCU BOSTANCIOĞLU
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: SERAP KARAOSMANOĞLU
SAADET PARTİSİ: MUSTAFA ERDURAN
VATAN PARTİSİ: SERHAN BOLLUK
BAĞIMSIZ: BARIŞ ÜRKMEYEN
BAĞIMSIZ: EGE ÖNCÜ
BAĞIMSIZ: YASİN DEMİRKIRAN
BAĞIMSIZ: MENDERES BOZKURT
BAĞIMSIZ: UMUT CESURER
BAĞIMSIZ: CÜNEYT AKER