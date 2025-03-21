İzmir ve Ankara Valiliği açıkladı! 5 gün eylem ve gösteri yasağı

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin muhafaza edilmesi ve oluşabilecek provokatif eylemlerinin önüne geçilmesi amacıyla bazı kararların alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda 21-25 Mart'ta 5 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamasının yasaklandığı kaydedildi.

İSTANBUL'DA 4 GÜN YASAK

Öte yandan İstanbul Valiliği, kent genelinde 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını bildirmişti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Valiliğimizce il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır." ifadesi kullanılmıştı.