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İzmir ve Ankara Valiliği açıkladı! 5 gün eylem ve gösteri yasağı

21.03.2025 - 12:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

İzmir ve Ankara Valiliği açıkladı! 5 gün eylem ve gösteri yasağı

Ankara ve İzmir'de ve kent genelinde 5 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin muhafaza edilmesi ve oluşabilecek provokatif eylemlerinin önüne geçilmesi amacıyla bazı kararların alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda 21-25 Mart'ta 5 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamasının yasaklandığı kaydedildi.

İSTANBUL'DA 4 GÜN YASAK

Öte yandan İstanbul Valiliği, kent genelinde 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını bildirmişti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Valiliğimizce il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır." ifadesi kullanılmıştı.

 

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