İzmir Valiliği'nden son dakika kararı! 3 Nisan'a kadar yasaklandı

Meteoroloji tarafından dün İzmir için fırtına uyarısı gelmesinin ardından bugün kent genelinde fırtınanın etkili olduğu görüldü. Fırtına İzmir kent merkezinde çeşitli ilçelerde ve semtlerde bazı ağaçların sokak ve caddelere devrilmesine, binaların çatılarının uçmasına neden oldu. Sabah saatlerinde de fırtına nedeniyle arabalı vapur seferleri iptal edilmişti. Kuvvetli rüzgarın bugün boyunca etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

MOTOSİKLETLİ KURYE, MOTOSİKLET VE SCOOTER'A KUVVETLİ RÜZGAR ENGELİ

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada; "Değerli İzmirliler; kuvvetli rüzgar nedeniyle, trafiğin seyri ve can güvenliği açısından 1 Nisan Cuma günü saat 17.30'dan 3 Nisan Pazar günü saat 22.00'ye kadar motosiklet, motorlu kurye ve elektrikli scooterların trafiğe çıkışına izin verilmeyecektir" denildi.