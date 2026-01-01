İzmir Toplu Taşıma Yılbaşında Ücretsiz Mi? İzmir’de ve 1 Ocak’ta Metro, Otobüs ve Tramvay Ücretsiz Mi?

Haberin Devamı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da İzmir'de yılbaşı gecesi için toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu. 31 Aralık 2025 akşamı başlayıp, 1 Ocak 2026 sabahına kadar geçerli olacak bu uygulama ile vatandaşlar metro, otobüs, tramvay gibi toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek. Yeni yılın ilk gününe İzmir’de girecek olan vatandaşlar, toplu taşıma araçları sayesinde şehir içinde kolayca seyahat edebilecekler.

1 OCAK’TA TOPLU TAŞIMA SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK VAR MI?

Yılbaşı kutlamaları nedeniyle, 31 Aralık gece saatlerinde toplu taşıma araçlarının sefer saatlerinde bazı düzenlemeler yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 31 Aralık 2025 gece saatlerinde otobüs, metro ve tramvay seferlerinin sabaha kadar devam edeceğini açıkladı. Ancak 1 Ocak sabah saatlerinde bazı hatlar için belirli bir süre ile gece tarifesi uygulanacak. Yılbaşı gecesi etkinliklerinden dönen İzmirli vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını rahatlıkla kullanabilecekler.

BÜTÜN GÜN KOLAY ULAŞIM

İzmir'de 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla metro, otobüs ve tramvaylar tamamen ücretsiz olacak! Yılbaşı kutlamalarınızı rahatça yapabileceğiniz bu özel gün, İzmir'deki toplu taşıma araçlarının sunduğu ücretsiz ulaşım imkânıyla çok daha kolay hale gelecek. Yeni yılı şehrin çeşitli yerlerinde geçirmek isteyenler için İzmir'deki toplu taşıma araçları, gece boyu ulaşım alternatifi sunacak.