İzmir Milletvekili Kasapoğlu: Meclisimiz temsil görevlerini aynı azim ve kararlılıkla sürdürecek

Dr. Kasapoğlu mesajında; “28. Dönem 4. Yasama Yılı’nın, millet iradesinin tecelligahı Gazi Meclisimize, ülkemize, milletimize ve demokrasimize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi’miz; 105 yıllık tarihinin her döneminde olduğu gibi, bu yasama yılında da demokrasimizin kalbi ve milletimizin ortak umudu olarak çalışmaya devam edecek. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında meclisimiz; yasama, denetim ve temsil görevlerini aynı azim ve kararlılıkla sürdürecek.



TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu olarak, 3 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla başlattığımız yoğun mesaiye tatil dönemi boyunca da ara vermedik. Alanında uzman paydaşları dinledik. Sivil toplum kuruluşlarımızla kapsamlı toplantılar gerçekleştirdik. Farklı şehirlerde saha ziyaretleri yaptık. Farklı başlıklarda odak grup görüşmeleri düzenledik. Yeni yasama yılında tutanaklı - resmi toplantılarımızın başlamasıyla, bu çalışmaları daha ileri taşıyacak ve engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştıracak güçlü öneriler gelişmeye devam edeceğiz.



Yeni dönem, yalnızca kanun tekliflerinin görüşüldüğü bir süreç olmanın yanında, milletimizin her bir ferdinin hayatına dokunacak politikaların ve düzenlemelerin hayata üzerine düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getireceğine inancım tamdır.

Yeni yasama yılı vesilesiyle tüm milletimize sağlık, huzur ve hayırlar diliyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, Meclisimizin çalışmalarını ülkemizin geleceği için bereketli kılsın.” ifadelerini kullandı.