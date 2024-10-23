Ä°zmir KÃ¼ltÃ¼r Yolu Festivali yÃ¼zlerce etkinliÄŸe ev sahipliÄŸi yapacak

TÃ¼rkiye'nin tarihi, doÄŸal ve kÃ¼ltÃ¼rel zenginliklerini tanÄ±tmak iÃ§in gerÃ§ekleÅŸtirilen ve Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k kÃ¼ltÃ¼r ve sanat etkinliklerinden olan TÃ¼rkiye KÃ¼ltÃ¼r Yolu Festivali'nin bu yÄ±l 15'inci duraÄŸÄ± Ä°zmir olacak. KÃ¼ltÃ¼r ve sanat etkinlikleriyle dolu Ä°zmir KÃ¼ltÃ¼r Yolu Festivali, 26 Ekim-3 KasÄ±m arasÄ±nda yapÄ±lacak.

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± YaÅŸayan Miras ve KÃ¼ltÃ¼rel Etkinlikler Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve KÃ¼ltÃ¼r Yolu Festivali DirektÃ¶rÃ¼ Selim Terzi, farklÄ± 100'den fazla kÃ¼ltÃ¼r sanat etkinliÄŸinin toplamda 500'e yakÄ±n programda, kentteki 58 ayrÄ± mekanda gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸini sÃ¶yledi.

"Pablo Picasso sergisi Ä°zmir'de sanatseverlerle buluÅŸacak"

Terzi, 9 gÃ¼n sÃ¼recek festivalde Ã¼cretsiz halk konserlerinin yanÄ± sÄ±ra tiyatro, opera, Ã§ocuk etkinlikleri gibi bir Ã§ok disiplinden etkinliÄŸin yer alacaÄŸÄ±nÄ±, geleneksel ve dijital sergilerin sanatseverlerin beÄŸenisine sunulacaÄŸÄ±nÄ± anlatarak, "Ankara ve Ä°stanbul'la baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¶zellikle Pablo Picasso sergisi Ä°zmir'de sanatseverlerle buluÅŸacak, Ã§ok Ã¶zel eserleri gÃ¶rme fÄ±rsatÄ± bulacaklar. Yine, pop art sanatÄ±nÄ±n Ã¶ncÃ¼lerinden Andy Warhol'un bir seÃ§kisi, TÃ¼rkiye'nin arkeoloji mirasÄ±nÄ± yapay zekayla buluÅŸturan Refik Anadol'un YeryÃ¼zÃ¼ RÃ¼yalarÄ±: Anadolu baÅŸlÄ±klÄ± sergisi sanatseverlerle buluÅŸacak." dedi.

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Cumhuriyet BayramÄ± iÃ§in Ã¶zel etkinlikler



Ä°zmir KÃ¼ltÃ¼r Yolu Festivali'nde 29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ± Ã¶zel etkinliklerle kutlanacak.

Etkinlikler arasÄ±nda KurtuluÅŸ'tan KuruluÅŸa Cumhuriyet konseri, Cumhuriyet'in IÅŸÄ±ÄŸÄ±nda Bir Bale GÃ¶sterisi, Cumhuriyet DÃ¶nemi TÃ¼rk Resmine BakÄ±ÅŸ sÃ¶yleÅŸisi, Son AkÅŸam YemeÄŸi film gÃ¶sterimi de yer alÄ±yor.

Festival boyunca GÃ¼ndoÄŸdu MeydanÄ±'nda Ã¼cretsiz halk konserlerinin dÃ¼zenleneceÄŸini belirten Selim Terzi, "29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla Ã¶zel etkinlikler sahnelenecek. Devlet tiyatrolarÄ± ile opera ve balemiz, Cumhuriyet BayramÄ±'na Ã¶zel eserleri sahneleyecek. AkÅŸam da GÃ¼ndoÄŸdu MeydanÄ±'nda Ä°zmirli ve Ã§evre illerden vatandaÅŸlarÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± Murat Boz konseriyle Cumhuriyet BayramÄ± kutlamalarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.

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TÃ¼rkiye KÃ¼ltÃ¼r Yolu Festivali'nin Ã¶zellikle ÅŸehirlerdeki turizm hareketliliÄŸinin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¶nemde ÅŸehrin ekonomisine can suyu olmasÄ± hedefinin bulunduÄŸunu aktaran Terzi, festival dÃ¼zenlenen kentin hem ekonomik hem de sosyal yaÅŸamÄ±na etkisi olduÄŸunu dile getirdi.

Festivallere yoÄŸun ilginin olduÄŸunu kaydeden Terzi, "KÃ¼ltÃ¼r sanat etkinlikleri sebebiyle ÅŸehirde hem Ã§evre illerden bir hareket yaÅŸanÄ±yor hem de insanlar, belli programlarÄ±nÄ± veya tatillerini o ÅŸehrin TÃ¼rkiye KÃ¼ltÃ¼r Yolu Festivali etkinliÄŸinin olduÄŸu dÃ¶neme denk getirmeye baÅŸladÄ±." dedi.

Ã‡ocuk etkinlikleri



Festivalde, Ã§ocuklar iÃ§in renkli aktiviteler, atÃ¶lye Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, sahne gÃ¶sterileri, tiyatro oyunlarÄ± gibi etkinliklere Ã§ok Ã¶nem verildiÄŸini belirten Terzi, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Festivallerde, Ã§ocuk etkinliklerine inanÄ±lmaz bir katÄ±lÄ±m gerÃ§ekleÅŸiyor. Aileler, etkinliklere Ã§ocuklarÄ±nÄ± getirdiklerinde Ã§ocuklar keyifli zamanlar geÃ§iriyorlar. Sadece eÄŸlenmiyorlar aynÄ± zamanda da Ã¶ÄŸreniyorlar. Bu bizim iÃ§in Ã§ok kÄ±ymetli. Ã‡ocuklar, geleneksel temaÅŸa sanatlarÄ±mÄ±zÄ± da iÅŸte bir KaragÃ¶zÃ¼, bir Nasrettin Hoca'yÄ± Ã¶ÄŸreniyorlar. TÃ¼rkiye KÃ¼ltÃ¼r Yolu Festivali'nin Ã¶nemli amaÃ§larÄ±ndan biri geleneksel sanatlar, kÃ¼ltÃ¼r, Ã¶rf ve adetlerimizi Ã§ocuklarla tanÄ±ÅŸtÄ±rmak.

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Festivaldeki her etkinlik Ã§ok kÄ±ymetli ama Ã§ocuk etkinliklerine ayrÄ± bir Ã¶nem atfediyoruz. TÃ¼rkiye'de TEKNOFEST genÃ§lerin ufkunu aÃ§tÄ±, Ã§ok baÅŸka bir dinamizm getirdi. Biz de kÃ¼ltÃ¼r sanat alanÄ±nda Ã¶zellikle Ã§ocuklarÄ±mÄ±za ve genÃ§lerimize nasÄ±l daha fazla temas ederiz, onlarÄ± nasÄ±l daha fazla bu iÅŸlerle bir araya getiririz diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Biz de TEKNOFEST'te yapÄ±lan bazÄ± Ã§ocuk etkinliklerini, festivalin Ã§ocuk etkinliklerine dahil ediyoruz."

TÃ¼rkiye KÃ¼ltÃ¼r Yolu Festivali'nin 2024 yÄ±lÄ± takvimi, 2-10 KasÄ±m'da yapÄ±lacak Antalya KÃ¼ltÃ¼r Yolu Festivali ile tamamlanacak.