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İzmir Kınık'daki orman yangını kontrol altına alındı!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Kınık orman yangını da gece boyunca havadan ve karadan etkin müdahalemiz sonucunda kontrol altına alındı.' dedi.

27.07.2023 - 10:12 |
İzmir Kınık'daki orman yangını kontrol altına alındı!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklaması şöyle:

İzmir’in Ödemiş ve Kınık ilçelerinde dün başlayan Orman yangınlarından Ödemiş yangını kontrol altına alınmıştı. Kınık orman yangını da gece boyunca havadan ve karadan etkin müdahalemiz sonucunda kontrol altına alındı. Her iki yangını da soğutma çalışmalarımız devam ediyor.

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