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İzmir Kemalpaşa’da orman yangını!

10.06.2025 - 15:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

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İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın 2.5 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 12.15 sıralarında Kemalpaşa ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 uçak, 4 helikopter, 24 arazöz, 3 su ikmal, 2 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, saat 14.30 itibarıyla havadan ve karadan müdahaleyle 2,5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. 

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