Bahçelerden toplanıp kamyonlara yükleniyor! Kilosu 5-6 TL'den satılıyor: Mangal kömürü olacak

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Bahçesinde toplam bin 200 ağaç bulunduğunu belirten Hakkulu, "Ağaçlarımızın bir kısmında aşılama yaparak gençleştirme yoluna gittik. Bir kısmını ise bahçede sıkışıklığa neden olduğu ve ekonomik değerini kaybettiği için kestik. Toplam bin 200 ağacın yaklaşık 650'sini kaldırdık, kalan ağaçlarımızı ise aşılayarak gençleştirdik, üretime kazandırdık" dedi.