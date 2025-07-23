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İzmir-Aydın otoyol ücreti, Türkiye'nin batısında önemli bir ulaşım ağı olan Otoyol 31'in İzmir-Aydın kesiminde geçiş yapan sürücülerin merak ettiği konulardan biri. Bu otoyol, İzmir, Aydın ve Denizli şehirlerini birbirine bağlayarak bölgesel ulaşımı kolaylaştırmış, ilk etap çalışmaları 1993'te tamamlanmış ve 2017'de son halini almıştır. Yoğun trafik akışına sahip bu güzergâhta ücretlendirme, araç tipine ve geçiş noktalarına göre değişiklik gösteriyor.

İzmir Aydın otoyol ücreti ne kadar?

İzmir Aydın arası otoyol ücreti, farklı bölgelere göre değişkenlik gösteriyor. Buna göre fiyatlandırma şu şekilde: