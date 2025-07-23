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İzmir Aydın otoyol ücreti ne kadar?

23.07.2025 - 10:55Güncellenme Tarihi:
İzmir Aydın otoyol ücreti ne kadar?

Bu yazıda İzmir Aydın arası otoyol ücreti hakkında genel bilgiler yer alıyor.

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İzmir-Aydın otoyol ücreti, Türkiye'nin batısında önemli bir ulaşım ağı olan Otoyol 31'in İzmir-Aydın kesiminde geçiş yapan sürücülerin merak ettiği konulardan biri. Bu otoyol, İzmir, Aydın ve Denizli şehirlerini birbirine bağlayarak bölgesel ulaşımı kolaylaştırmış, ilk etap çalışmaları 1993'te tamamlanmış ve 2017'de son halini almıştır. Yoğun trafik akışına sahip bu güzergâhta ücretlendirme, araç tipine ve geçiş noktalarına göre değişiklik gösteriyor.

İzmir Aydın otoyol ücreti ne kadar?

 

İzmir Aydın arası otoyol ücreti, farklı bölgelere göre değişkenlik gösteriyor. Buna göre fiyatlandırma şu şekilde:

İZMİR AYDIN OTOYOLU KESİMİ
İSTASYONSINIFIŞIKKENTTAHTALIÇAY
(HAVALİMANI)		TORBALIBELEVİGERMENCİKAYDIN BATI
IŞIKKENT158,00      
IŞIKKENT265,00      
IŞIKKENT392,00      
IŞIKKENT4118,00      
IŞIKKENT5134,00      
IŞIKKENT626,00      
TAHTALIÇAY
(HAVALİMANI)		132,0058,00     
TAHTALIÇAY
(HAVALİMANI)		236,0065,00     
TAHTALIÇAY
(HAVALİMANI)		345,0092,00     
TAHTALIÇAY
(HAVALİMANI)		455,00118,00     
TAHTALIÇAY
(HAVALİMANI)		592,00134,00     
TAHTALIÇAY
(HAVALİMANI)		612,0026,00     
TORBALI139,0039,0058,00    
TORBALI245,0045,0065,00    
TORBALI352,0047,0081,00    
TORBALI481,0058,0092,00    
TORBALI592,0092,00118,00    
TORBALI616,0016,0026,00    
BELEVİ142,0042,0039,0042,00   
BELEVİ245,0045,0045,0045,00   
BELEVİ352,0052,0047,0052,00   
BELEVİ492,0092,0081,0092,00   
BELEVİ5118,00118,0092,00118,00   
BELEVİ616,0016,0016,0016,00   
GERMENCİK158,0042,0042,0039,0058,00 
GERMENCİK265,0045,0045,0045,0065,00 
GERMENCİK381,0081,0052,0052,0081,00 
GERMENCİK492,0092,0092,0081,0092,00 
GERMENCİK5118,00118,00118,0092,00118,00 
GERMENCİK626,0016,0016,0016,0026,00 
AYDIN BATI158,0058,0058,0042,0039,0058,00
AYDIN BATI265,0065,0065,0045,0045,0065,00
AYDIN BATI392,0092,0081,0052,0052,0092,00
AYDIN BATI4118,00118,0092,0092,0081,00118,00
AYDIN BATI5134,00134,00118,00118,0092,00134,00
AYDIN BATI626,0026,0026,0016,0016,0026,00
Not: Ücretlere KDV dahil.
13/01/2025 Saat 00:00'dan itibaren geçerli.

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