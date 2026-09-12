Erzincan'da herkesin tahmini farklı! Tarlaya giren her şeyi başka görüyor

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Kendine özgü aroması, tadı ve düşük şeker oranıyla dikkati çeken Cimin üzümü, Türk Patent ve Marka Kurumunca 2002 yılında coğrafi işaretle tescillendi.Vali Aydoğdu, burada yaptığı açıklamada, kent genelinde yaklaşık 10 bin dekarlık alanda yetiştirilen Cimin üzümünden bu yıl yaklaşık 5 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.Üzüm hasadının eylül ayının ortasında başladığını ve ekim ayının sonuna kadar devam ettiğini belirten Aydoğdu, Cimin üzümünün kendine özgü özellikleri nedeniyle başka bölgelerde aynı kalitede yetiştirilemediğini ifade etti.Cimin üzümünün coğrafi işaretli önemli bir tarımsal ürün olduğunu aktaran Aydoğdu, üzümün kurutularak cevizle birlikte "saruç" yapımında da kullanıldığını kaydetti.