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Erzincan'da herkesin tahmini farklı! Tarlaya giren her şeyi başka görüyor

12.09.2026 - 08:22Güncellenme Tarihi:

Üzümlü ilçesinde Mehmet Canbaba'ya ait bağda düzenlenen hasatta, Vali Aydoğdu, Belediye Başkanı Aksun, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli ve beraberindekiler üreticilerle birlikte üzüm topladı.

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1Erzincan'da herkesin tahmini farklı! Tarlaya giren her şeyi başka görüyor

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile Belediye Başkanı Bekir Aksun, Üzümlü ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaretli Cimin üzümünün hasadına katıldı.

2Erzincan'da herkesin tahmini farklı! Tarlaya giren her şeyi başka görüyor

Kendine özgü aroması, tadı ve düşük şeker oranıyla dikkati çeken Cimin üzümü, Türk Patent ve Marka Kurumunca 2002 yılında coğrafi işaretle tescillendi.Vali Aydoğdu, burada yaptığı açıklamada, kent genelinde yaklaşık 10 bin dekarlık alanda yetiştirilen Cimin üzümünden bu yıl yaklaşık 5 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.Üzüm hasadının eylül ayının ortasında başladığını ve ekim ayının sonuna kadar devam ettiğini belirten Aydoğdu, Cimin üzümünün kendine özgü özellikleri nedeniyle başka bölgelerde aynı kalitede yetiştirilemediğini ifade etti.Cimin üzümünün coğrafi işaretli önemli bir tarımsal ürün olduğunu aktaran Aydoğdu, üzümün kurutularak cevizle birlikte "saruç" yapımında da kullanıldığını kaydetti.

3Erzincan'da herkesin tahmini farklı! Tarlaya giren her şeyi başka görüyor

Aydoğdu, Cimin üzümünün yaprağının da değerlendirilmesi amacıyla ilkbaharda toplanarak ambalajlanıp piyasaya sunulmasının planlandığını belirtti.Vali Aydoğdu, üreticilere bereketli bir hasat ve hayırlı kazanç temennisinde bulundu.

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