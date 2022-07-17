İzmir, Aydın ve Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, saat 15.30 sıralarında Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı sınırları içindeki Anzak Koyu mevkisinde saman yüklü bir kamyonda çıkan yangının ormana da sıçradığı ihbarı geldi. İhbarla Çanakkale ve Edirne'nin Keşan ilçesinde konuşlu toplam 2 söndürme helikopterinin yanı sıra 1 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 dozer, 5 hizmet aracı, 1 treyler, 2 itfaiye aracı bölgeye sevk edildi. Çeşitli kurumlara ait 5 su tankeri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevlere ilk müdahale, 5 dakika içinde yapıldı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi. Tehlike arz ettiği belirtilen yangına, kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Kepsut'un kırsal Karagöz Mahallesi civarındaki ormanda, bugün saat 15.00 sıralarında orman yangını başladı. Alevlere Kepsut Orman İşletme Şefliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Bölgeye çevre il ve ilçelerden gelen destekle 7 söndürme helikopteri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi.

İzmir Sarnıç'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İzmir Sarnıç'ta başlayan orman yangınına karşı İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, söndürme çalışması başlattı. Bu çerçevede bölgeye 2 uçak, 3 helikopter ve 17 arozöz sevk edildi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın şiddeti ile kısa sürede büyürken, ekipler alevlerin tarım arazilerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediyor. Yangın, Nazilli ilçesi kırsal Kırcaklı Mahallesi Karıncalıdağ Tekçöğür mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kızılçam ormanı içerisinde yangın çıktı. Yangın rüzgarın da şiddeti ile kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışma gerçekleştirirken, alevlerin de tarım arazilerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Yangına karadan ve havadan müdahale gerçekleştirilirken, bölgedeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor. Çıkan orman yangınına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 7 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer ile müdahale ediliyor.

Manisa'da makilik yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Turgutlu'nun kırsal Yukarı Bozkır Mahallesi Köyiçi mevkiinde bulunan makilikte, bugün saat 15.20'de yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları ve alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 2 itfaiye ve Turgutlu Orman İşletme Şefliğine ait 3 arazöz, çok sayıda itfaiye eri ve ormancı, alevlere müdahalede bulundu. Yangın söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi. Alevler, 2 saatlik bir çalışma sonunda ormanlık alana ve bölgedeki bir besi çiftliğine sıçramadan söndürüldü. Yangında 8 dönüm makilik zarar gördü. Yangının çıkış nedenini araştırıldığı bildirildi.