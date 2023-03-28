Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'den istifa etti

Geçtiğimiz günlerde yaptığı masada bize pusu kuruldu açıklamaları ile siyaset gündemine oturan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa ediyor. İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesiyle ilgili “Yarın vedalaşmaya gideceğim” dedi.

'MASADA BİZE PUSU KURULDU' DEMİŞTİ

İyi Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'de gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sürece itiraz eden Ağıralioğlu, dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamaları şöyleydi:

Biz bugün çok önemli bir eşiğe geldik. Vicdan, tercih, tarih, hukuk, insaf sıkışmıştır. Millet tercihiyle sıkışmıştır. Bugün de yaşamış bu sıkışıklığa can suyu olabilmek için can suyu olduk.

İLKELİ SİYASETİN DİLİNİ KULLANIYORUM

Vatanına, milletine, şehidine herkesin borcu vardır. Türk devletine gönlü olan, dini, dili ne olursa olsun herkesin devletin bu şerefli makamı pazarlık masası olmaktan çıkarmaktır. Ben ilkeli siyasetin, namuslu siyasetin dilini kullanmaya gayret ediyorum.

AKŞENER SİYASİ DAYATMAYA MARUZ KALDI

İktidara kızıyorsanız, iktidar benzememelisiniz. İstişareye sadakat göstermek zorundasınız. Meral Akşener bir siyasi dayatma maruz kaldı diye itiraz ediyoruz. İYİ Parti bu süreç başladığından beri 'millet kazanacak' diyoruz.

MASADA PUSU KURULMASINDAN RAHATSIZIZ

Meral Akşener'in tahammül ederek bütün bu süreçlerin içerisinde bugüne getirdiği mücadelede kendisine pusu kurulmasından rahatsızız. Sırf kaybetme endişesi kuruyoruz diye bize pusu kurulmasından rahatsızız.

SİYASET KİRLENECEK DEDİK

Biz hassasiyetin merkezine 50+50'yi koyuyoruz. 50'yi bir geçmek arzuyla kazanma şehvetine kapılırsa siyaset kirlenecek dedik.

BÖLÜCÜLÜĞE PAZARLIK MASASINA ÇEVİRDİNİZ

Siz daha iktidara gelmeden kör ve sağır oldunuz. Sandıkta yüzde 80'lerin konuşulması gerekirken, şimdi iktidarı matematiğe çevirdiniz. Cumhurbaşkanlığı masasını bölücülüğe pazarlık masasına çevirdiniz.

İKTİDARA GELMEDEN KÖR VE SAĞIR OLDUNUZ

Biz umut olarak kurulmuş bu masanın başka bir gündemin masası olduğunu gördüğümüz için konuştuk. Hiç kimsenin ne inancına hürmetsizlik edecek kadar kalbi kararmış insanlar değiliz. Siz daha iktidara gelmeden kör ve sağır oldunuz. Bu memleket bu kadar derdi varken, siyaset yapanların değil, memleketin derdine koşanların yoludur.

NE YAPACAĞI BELLİ OLMAYAN BİR GÜCE DÖNÜŞÜYORSUNUZ

Meral Akşener'in kaybetme endişesine küfür ediyorsanız, siz iktidara gelince ne yapacağı belli olmayan bir güce dönüşüyorsunuz. Siyaset yönetici kadronun eliyle ilkesizleşir. Siyaseti bu popülizmle yapacaksanız, siyasetin ne anlamı var.

SİZ KENDİ TROLLERİNİZE BAKIN

Ana muhalefet partisinin kazanabiliriz duygusunun mimarı olan partiye 3 günde 30 yıllık küfür edildi. Siz bize parmak sallerken, tahammül seviyenizin olmadığını gösterdiniz. Ne dinimiz, ne meşrebimiz hiçbir şeyimiz kalmadı. Neymiş iktidarın trolleri varmış, siz kendi trollerinize bakın. Biz şimdi uyandık. 5 yıl sonra yanıldık demektense, şimdi söylemek daha iyi.

TERÖRÜN GÖLGESİNİN DÜŞTÜĞÜ YERDE OLMAYIZ

Güçlendirilmiş Parlamenter sistem yerine, güçlendirilmiş, iyileştirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu modeli sunulmuş oldu. HDP aday çıkarmayacağını açıkladı. Söylüyorum ki HDP'nin olduğu bir denklemde biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız.

SİZ PROBLEMLİ İNSANLARSINIZ

Ben defalarca ifade ettim. HDP'ye oy veren 6 milyon seçmen, herhangi bir partimiz, HDP'ye oy veren vatandaşlarımızın oyunu alabilirse ben bunun övüncüyle yaşarım. Ancak Türk devletine katil diyen HDP yöneticilerini görüyorum. Devlete katil derken cüretkarlığı bir kere PKK'ya katil diyerek gösteremediniz. Dolayısıyla ben HDP'nin bu iklimde, bizim oyumuza talip oluyorsunuz da bizimle niye muhatap olmuyorsunuz. Evet sizinle muhatap olmuyoruz. Siz problemli insanlarsınız. Ermeniler sözde soykırım mitingleri düzenler, siz içindesiniz. PKK'yı lanetleyemezsiniz. Vatandaşlarımızı rencide etmeyeceğiz.

DEVLETİN ÖRSELENMESİNE RAZI DEĞİLİM

Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde, devletin örselenmesine razı değilim. İYİ Parti'nin emekleri ziyan edildi. İktidar olmadan bu kadar kuralsızlığı tehlikeli gördük.

ADAYLIK SÜRECİNDEKİ USULSÜZLÜKLERE İTİRAZ EDİYORUM

Kemal Bey'in adaylığında mutabakatın ihlal edilmesine itiraz ediyorum. Ben adaylık sürecinden bütün usulsüzlükleri reddediyorum.

PKK'YA TERÖR ÖRGÜTÜ DEMEDİNİZ

Ağıralioğlu olarak konuşuyorum. Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde olmam. Bir kere PKK'ya terör örgütü demediniz, Apo'ya katil demediniz. Ama siz defalarca milletin meclisine gelip devlete katil dediniz.