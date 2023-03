İYİ Partili Usta: Yaptıkları hatayı düzeltecek beyan ortaya koyarlarsa bizim için kapı açıktır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in genel merkez ek binasında Parti Başkanlık Divanı Üyeleri, Milletvekilleri ve Genel Başkan Başdanışmanları ile bir araya geldiği toplantı sona erdi. Konutuna geçmek üzere ayrılan Akşener, gazeteciler tarafından yöneltilen soruları cevapsız bıraktı. Öte yandan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, yaptığı açıklamada İYİ Parti’nin muhalefet masasına yeniden katılım durumuna ilişkin, şunları söyledi:İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in genel merkez ek binasında Parti Başkanlık Divanı Üyeleri, Milletvekilleri ve Genel Başkan Başdanışmanları ile bir araya geldiği toplantı sona erdi. Konutuna geçmek üzere ayrılan Akşener, gazeteciler tarafından yöneltilen soruları cevapsız bıraktı. Öte yandan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, yaptığı açıklamada İYİ Parti’nin muhalefet masasına yeniden katılım durumuna ilişkin, şunları söyledi:“Bundan sonra 'biz yanlış yaptık, mutabakatla karar alacağız. Geçen seferki şey bir daha olmayacak' denirse o zaman bizim için kapı açıktır. Onun dışında kapının açık olmadığını düşünüyoruz. Bu haliyle 6’lı veya 5’li masa öyle anlaşılıyor ki Sayın Kılıçdaroğlu’nu aday yapmak için oluşturulan bir masa haline gelmiştir. Bizim söylediğimiz şey çok net ve açık. Mutabakatla karar alma konusunda son toplantıda yaptıkları hatayı düzeltecek bir irade beyanı ortaya koyarlarsa her zaman için masa o anlamda devam eder, bizim için kapı açıktır. Ama onun dışında biz o ilkelerden vazgeçmek istemiyoruz. Kararlar mutabakatla alınacak. Bugüne kadar da hep öyle yaptık.”



Usta, Akşener'in 6 Mart'taki Liderler Buluşması'na katılma durumuna ilişkin, “İrade beyanı olursa öyledir. Ama belli ki olmayacak. Çünkü çok net bir şekilde anlaşılıyor. Masanın başlangıçtan itibaren ne için kurulduğunu bu son geldiğimiz noktada anlamış olduk” ifadelerini kullandı. Akşener’in adaylığını açıklayıp açıklamayacağına dair de konuşan Usta, “Onlara bakacağız. Her şey aşama aşama gidiyor. Her şey yeri geldikçe konuşulacak. Adaylık meselesi şu andaki gündemimizde değil. Masada konuştuğumuz bir şey değil” diye konuştu.