Söke'de festival coşkusu renkli görüntülerle başladı: Doğanın en olağanüstü şeyleri

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Festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri ise ünlü şefler Hazer Amani, Suat Yılmaz ve Emrah Köksal Sezer'in katılımıyla gerçekleştirilen gastronomi atölyeleri oldu. Katılımcılar, yılan balığının farklı pişirme tekniklerini ve yöresel lezzetlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Ünlü şefler yılan balığını Türk, İran, Fransız mutfaklarının usulünde ayrıca kokoreç tekniği ile pişirdi. Festival alanında vatandaşlara ücretsiz yılan balığı ikramı da yapıldı.