İYİ Parti'den seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama: Tebrikler Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti.

Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

İYİ PARTİ'DEN ERDOĞAN'A TEBRİK MESAJI

Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte İYİ Parti'den dikkat çeken bir mesaj geldi. İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erdoğan'ı tebrik eden Özkan, 'Ronaldo ve Messi gibi iki futbolcuyu yedek kulübesinde bekleten teknik direktör suçlu.. Benden bu kadar... Bana da yakışan; Tebrikler Recep Tayyip Erdoğan... Siyaset sosyolojidir matematik değildir. Hesabımızı iyi yapıp yeniden başlayacağız.' ifadelerini kullandı.