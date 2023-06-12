İYİ Parti'de peş peşe dikkat çeken istifalar! "Partisiz muhalefet saflarına katılmış bulunuyorum"

Eski Devlet Bakanı ve önceki dönem İYİ Parti Milletvekili olan Ahat Andican, kurucusu olduğu partisinden istifa etti. “Bugün itibarıyla kurucusu ve milletvekili olmaktan onur duyduğum İYİ Parti üyeliğimi sonlandırmış bulunuyorum” diyen Ahat Andican açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Daha önce iki dönem milletvekilliği, bir dönem bakanlık yapmış bir siyasetçi olarak, korku ve baskı ikliminin hâkim olduğu bir dönemde, Cumhuriyet değerleriyle ve Atatürk Türkiye’siyle kavgalı bir zihniyete karşı mücadele etmenin milli bir görev olduğu inancıyla elimi taşın altına koymuş, İYİ Parti kurucusu olmuştum.

Meclisin 27. Dönemi boyunca yüzlerce TV programına çıkmış, bazı meclis konuşmaları sosyal medyada bir milyondan fazla izlenmiş, seçim bölgelerinde cadde, mahalle, sokak ve ev düzeyinde saha çalışmaları yapmış bir milletvekili olarak İYİ Partiye gerektiği şekilde hizmet etmiş olduğuma inanıyorum. Kuşkusuz takdir yüce milletimizindir.

Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada İYİ Parti Yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmamış durumdadır.

Diğer taraftan oy için devletin tüm kurum ve kaynaklarını insafsızca kullanmaktan, din suistimali yapmaktan, vatandaşlık satmaktan, cumhuriyet düşmanlarını meclise taşımaktan, yalan sloganlar ve montaj videolarla halkı aldatmaktan çekinmeyen bu zihniyet küçük bir farkla da olsa seçimleri kazanmıştır ve iktidarını sürdürmektedir. Dolayısıyla mücadele devam etmelidir.

Bu nedenle “Partisiz Muhalefet” saflarına katılmış bulunuyorum. Bugünden sonra sade bir vatandaş olarak bulabildiğim her mecrada yukarıda tanımladığım zihniyete karşı mücadeleyi sürdüreceğim. Geçmiş yasama döneminde oylarıyla beni meclise taşıyan, takdirleriyle cesaretlendiren, yapıcı eleştirileriyle yol gösteren güzel yurdumun tüm insanlarına teşekkür ediyor, en içten sevgi, saygı ve esenlik dileklerimi sunuyorum.

EMİNE KÜÇÜKALİ DE İSTİFA ETTİ

Emine Küçükali de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gördüğüm lüzüm üzerine İyi Parti'deki Kurucular Kurulu Üyeliği, Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Parti Üyeliğinden istifa ediyorum. Büyük Türk Milleti'ne saygılarımla arz ederim" dedi.

Küçükali istifa mesajında şu ifadeleri kullandı; 2015 yılında, kutuplaşan Türkiye siyasetini, içine girdiği açmazdan çıkarmak için inanarak ve güvenerek bir yola çıktık. Milletimize umut, evlatlarımıza ümit olmak, ülkemize huzur getirecek adımları atmak üzere de İyi Parti çatısı altında toplandık. Sadakatin yerine liyakati, dar ekipçilik yerine toplumun tüm kesimlerini kucaklamayı, seçmenin bir kısmı yerine milletin tümüne hizmet etmeyi kendimize yol olarak belirlemiştik. Ülkemizin kuruluş ilkelerine bağlı, milli ülkülerden taviz vermeyen, yüzyılların birikimi demokratik değerlere bağlı, kalkınmacı, toplumcu değerler bütünü çerçevesinde büyük Türkiye idealine tereddütsüz bir yürüyüşe çıkmıştık. Geride kalan iki genel seçim, bir yerel seçim ve kongreler sürecinde üzülerek günü kurtarmaya yönelik hamlelerin iddialarımızı akamete uğrattığını gördük. İktidarı eleştirdiğimiz her noktada onlara benzediğimizi, ülkemiz için istediğimiz katılımcı, demokratik, adil yönetim süreçlerini kendi içimizde uygulayamadığımızı üzülerek ifade etmek zorundayız. İstişare süreçleri yerine dar ekiplerin bitmez tükenmez dedikoduları içerisinde boğulmak zorunda kaldık. Partimize, seçmenimize ve milletimize dair kaygılarımız bizzat ittifak ortaklarımız tarafından görmezden gelindi, oyalandık. Dayatmalara boyun eğdik, itirazlarımız karşısında hakarete uğradık ve nihayetinde milyonlarca seçmenle birlikte "kaybettirildik." Gelinen noktada, milletin ne istediği yerine "siyaset tanrılarına" kimlerin kurban verileceğine odaklandık.

Özetle iddiamızdan vurulduk, milletimizin ümitlerini suya düşürdük.

Ben bu süreçte elimden gelen tüm gayreti gösterdiğime, ilçe ilçe, sokak sokak, kapı kapı çalıştığıma, maddi manevi üzerime düşenleri yerine getirdiğime dair inancımla; milletim için verdiğim mücadeleye vakfettiğim enerjimi, parti içi çekişmelere, devşirmelere, kapıkullarına, dağıtımdan gelenlere, kısaca benimle aynı yolda yürümesi mümkün olmayanlara daha fazla harcamayacağım. Biz inandıklarımızla yol yürümeye çalışırken, siyaseti bir değerler bütününün söz ve eylemi olarak görürken, hiç ummadığımız engellerle karşı karşıya bırakıldık. Parti bürokrasisinin siyasete tahakkümünü, para ve menfaate dayalı ilişkilerin emeğin kutsallığına tercih edildiğini, tek vasıfları yakınlara yakınlık olanların ışık hızıyla mevzi kazandığını "başkaları adına utanarak" gördük.

Tüm bunların yanında, teşkilatlarımızın her kademesinde, birlikte mesai yaptığımız emekleri ve alın teri ile iddiamıza ve ideallerimize omuz veren herkese teşekkürü bir borç biliyorum. Yüreğimizin hayallerimizden büyük olduğunu hatırlatarak, gelecek her günün milletimizin ve devletimizin aydınlık yarınları için doğmasını Yüce Allah'tan diliyorum. Yukarıda arz ve izah ettiğim gerekçeler ile fazlası vicdanımda mahfuz kalan diğer hususları bir arada değerlendirerek, gördüğüm lüzum üzerine İyi Parti'deki Kurucular Kurulu Üyeliği, Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Parti Üyeliğinden istifa ediyorum. Büyük Türk Milleti'ne saygılarımla arz ederim.